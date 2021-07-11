أعلن باحثون بلجيكيون الأحد عن حالة غير مسبوقة لامرأة تسعينية توفيت في مارس/آذار جراء مضاعفات كوفيد -19، تبيّن أنها أصيبت بصورة متزامنة بمتحورتين لفيروس كورونا هما "ألفا" البريطانية و"بيتا" الجنوب إفريقية، في ظاهرة قالوا إنها "جرت الاستهانة بها".

وقالت عالمة الأحياء الجزيئية آن فانكربرغن المشرفة على الدراسة في بيان أصدره المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية إن "هذه من أولى الحالات الموثقة لعدوى متزامنة بمتحورتين مقلقتين من فيروس+سارس كوف-2+".

وفي الثالث من مارس/آذار 2021 أُدخلت هذه المرأة البالغة 90 عاماً، والتي لم تكن لديها مشكلات طبية معينة كما لم تكن قد تلقت اللقاح، إلى مستشفى في مدينة آلست البلجيكية بعد سلسلة انتكاسات، حسب دراسة الحالة هذه التي عُرضت خلال المؤتمر وجرت مراجعتها من جانب أقران ضمن لجنة الاختيار التابعة له.

وثبتت إصابة المرأة التسعينية بكوفيد-19 عند وصولها إلى المستشفى، وقد أظهرت في البداية "مستوىً جيداً من تشبع الأكسجين من دون علامات على ضيق التنفس"، وفق المؤتمر الأوروبي. لكن "سرعان ما ظهرت عليها أعراض تنفسية متفاقمة وتوفيت بعد خمسة أيام"، وفق البيان.

وحسب عالمة الأحياء من مستشفى "أو ال في" بمدينة آلست "من الصعب تحديد ما إذا كانت العدوى المتزامنة بمتحورَتين قد أدت دوراً في التدهور السريع لحالة المريضة".

وخلال الاختبارات المعمقة وفحوص التسلسل الجيني اكتشف المستشفى أنها أصيبت بسلالتين من فيروس "سارس كوف-2" المسبب لكوفيد-19، أحدهما متحورة "ألفا" المسماة بريطانية، والثانية "بيتا" التي رُصدت بداية في جنوب إفريقيا.

وأضافت فانكربرغن: "كانت المتحورتان المختلفتان تنتشران في بلجيكا في ذلك الوقت (مارس/آذار 2021)، لذا من المحتمل أن تكون العدوى قد انتقلت إلى السيدة من شخصين مختلفين. لسوء الحظ لا نعرف كيف أصيبت".

وحتى الآن "لم تتوافر حالات منشورة أخرى" لعدوى متزامنة بمتحورتين، حسب الباحثة فانكربرغن التي قالت إن من "المهم للغاية" إجراء مزيد من عمليات تحديد التسلسل الوراثي ودراسة هذه الظاهرة التي "ربما جرت الاستهانة بها".

وجرى الإبلاغ عن حالتين لشخصين أصيبا بمتحورتين مختلفتين في البرازيل في يناير/كانون الثاني في دراسة "لم تنشرها مجلة علمية بعد"، حسب المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية.