سياسة
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وزير الدفاع التركي: اليونان تواصل مواقفها الاستفزازية وانتهاك القوانين
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن اليونان تواصل انتهاك القوانين والاتفاقيات الثنائية، والاستفزازات، على الرغم من كل الجهود الإيجابية والبنّاءة التي تبذلها تركيا.
وزير الدفاع التركي: اليونان تواصل مواقفها الاستفزازية وانتهاك القوانين
أقار: على الرغم من الأحكام الصريحة في معاهدتَي لوزان وباريس للسلام، تسلِّح اليونان الجزر في إيجه / AA
11 يوليو 2021

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الأحد إن اليونان تواصل مواقفها الاستفزازية التي تصعّد التوتر بتجاهلها للقانون وعدم امتثالها للاتفاقيات التي وقعّت عليها.

جاء ذلك خلال رده على مزاعم نظيره اليوناني نيكولاس باناغيوتوبولوس الذي اتهم تركيا بمخالفة القانون الدولي وتهديد استقرار المنطقة.

وأوضح أقار أن تصريحات نظيره اليوناني لا تتوافق مع المحادثات البناءة التي جرت بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتشوتاكيس مؤخراً، ولا مع الجهود الرامية إلى تخفيف التوتر خلال فترة الصيف.

وتابع قائلاً: "أدعو نظيري الموقر للتفكير والتحدث بطريقة معقولة ومنطقية وعادلة وفي إطار المعاهدات بين بلدينا والقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار، وبعيداً عن الأنانية والعاطفة".

وأكد أقار أن تركيا دولة مهمة وتساهم في إحلال السلام والاستقرار في منطقة جغرافية مثل الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن تركيا تتخذ من القانون الدولي والحوار وحسن الجوار أساساً لحل المشاكل، كما لفت إلى عدم إمكانية إنكار موقف تركيا ومساهمتها في الناتو.

وأردف: "اليونان التي تتهم تركيا في كل فرصة بأنها دولة لا تحترم القانون الدولي تواصل موقفها الاستفزازي غير القانوني والمتصلب على الرغم من كل الجهود الإيجابية والبناءة التي تبذلها تركيا".

واستطرد: "المناورات التي نفذتها اليونان بهدف الاستفزاز وتسليح الجزر بشكل مخالف للاتفاقيات، والمطالب غير القانونية وغير المعقولة في بحر إيجة وشرق المتوسط،​​تزيد من التوتر".

وتابع: "على الرغم من الأحكام الصريحة في معاهدتَي لوزان وباريس للسلام، تسلح اليونان الجزر في إيجة، ضد من ولماذا تُسلَّح تلك الجزر؟، بنود المعاهدتين واضحة ونظراؤنا في أثينا يعرفونها جيداً".

ورداً على مطالبة اليونان بمجال جوي لعشرة أميال على الرغم من أن مياهها الإقليمية تمتد 6 أميال قال أقار: "هذا المطلب لم نرَ مثيله في التاريخ ولا في وقتنا الحالي".

كما أكد أقار أن تركيا تقدم تضحيات كبيرة فيما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين، بينما تواصل اليونان التصدي لهم بويشمل ذلك النساء والأطفال بممارسات غير إنسانية تتعارض مع القانون الدولي، موضحاً أن حل الخلافات لن يجري عبر جهات ثالثة ولكن عن طريق الحوار المباشر بين الدولتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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