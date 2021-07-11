أيّدَت أعلى محكمة طعون بمصر الأحد، حكماً بالسجن المؤبد (25 عاماً) على مرشد الإخوان محمد بديع، و9 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

ووفق صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، "قضت محكمة النقض بتأييد السجن المؤبد بحقّ مرشد الإخوان محمد بديع و9 آخرين من قيادات الجماعة، في قضية اقتحام الحدود الشرقية".

فيما أوضحت الصحيفة أن المتهمين بخلاف مرشد الإخوان هم "رشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبد الخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف".

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد القيادي عصام العريان لوفاته.

وفي القضية ذاتها قضت المحكمة ببراءة 8 قيادات بالجماعة، هم صبحي صالح، وأحمد أبو مشهور، والسيد حسن، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلي عز الدين، حسب الصحيفة ذاتها.

ووفق القانون المصري، يُعَدّ حكم اليوم نهائيّاً وباتّاً وغير قابل للطعن أمام أي محكمة أخرى في البلاد.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 25 عاماً بحقّ 11 شخصاً بينهم بديع، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة باقتحام الحدود الشرقية، قبل تأييد الحكم اليوم، مع انقضاء الدعوى ضد العريان.

ووقعت أحداث القضية إبان ثورة يناير 2011، حسب أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة.

ووجهت إليهم النيابة عدة تهم نفوا صحّتها، منها "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها".

كما اتهمتهم بـ"تدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".