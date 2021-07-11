تظاهر مئات وسط مدينة رام الله الأحد مطالبين برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس احتجاجاً على وفاة الناشط نزار بنات خلال عملية اعتقاله نهاية الشهر الماضي.

ورفع المشاركون في المظاهرة الأعلام الفلسطينية ولافتة كُتب عليها "ارحل يا عباس إحنا بدنا انتخابات"، وأوراقاً صغيرة كتبوا عليها "ارحل".

وردّد المشاركون في المظاهرة خلال سيرهم في بعض شوارع المدينة، ودون سلوك الطريق المؤدي إلى مقر الرئيس الفلسطيني كما جرت العادة: "ارحل ارحل يا عباس.. يسقط يسقط حكم العسكر".

وأثارت وفاة الناشط نزار بنات، المنتقد البارز للرئيس الفلسطيني والحكومة الفلسطينية، على مواقع التواصل الاجتماعي، ردود فعل دولية طالبت بالتحقيق في وفاته، فضلاً عن خروج مظاهرات تطالب برحيل عباس.

وانتهت مظاهرة اليوم، التي تُلِيَ خلالها بيان طالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل بنات وإقالة الحكومة وقادة الأجهزة الأمنية، دون تدخُّل الأمن الفلسطيني كما حدث في مظاهرات سابقة، واكتفى عدد من رجال الشرطة بمتابعة المظاهرة.

وفي مدينة أريحا شارك مئات في مظاهرة دعت إليها حركة فتح تأييداً للرئيس عباس، رفع فيها المشاركون الأعلام الفلسطينية وأعلام حركة فتح.

كما شارك آلاف أمس في مسيرة نظّمَتها حركة فتح في رام الله تأييداً لعباس.