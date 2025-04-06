وحسب مصادر دبلوماسية تركية، سيترأس المشاورات كل من نائب وزير الخارجية التركي برهان الدين دوران ووزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية شخبوط بن نهيان آل نهيان.

ومن المتوقع أن يتبادل الجانبان التركي والإماراتي في هذه الجولة، وجهات النظر بشأن التطورات في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية في الدول الإفريقية.

ويعود هذا التنسيق إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات في فبراير/شباط 2022، إذ جرى الاتفاق خلالها على عقد مشاورات منتظمة بشأن إفريقيا بين وزيري خارجية البلدين.

وقد عُقدت الجولة الأولى للمشاورات التركية الإماراتية حول إفريقيا في العاصمة أنقرة بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي سياق العلاقات التركية-الإفريقية، تسعى تركيا لتحقيق رؤيتها التي تركز على المساهمة في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية، وذلك عبر الشراكة المتساوية ومبدأ الربح المتبادل. وفي هذا الإطار، تنفذ تركيا مشاريع واستثمارات تهدف إلى تحقيق النمو في القارة.

وتؤكد تركيا استعدادها للتعاون مع دول أخرى ذات حضور في إفريقيا لضمان استفادة البلدان الإفريقية من فرص التنمية بشكل أكبر. كما تعمل تركيا على إنشاء آليات تشاور مع هذه الدول في مجالات الاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.

وتدعم تركيا الجهود التنموية في إفريقيا، بما في ذلك "أجندة الاتحاد الإفريقي 2063" (استراتيجية لتحول القارة اقتصادياً واجتماعياً خلال الخمسين عاماً القادمة)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.