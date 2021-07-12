سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 12 يوليو/تموز 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 12 يوليو/تموز 2021
أشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى أن هناك تقديرات بأن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تدعم محمد دحلان لإزاحة محمود عباس / Reuters
12 يوليو 2021

أهم الأحداث:

عبّاس يضع شروطاً لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، وسلطان عمان يوقّع في السعودية مذكرة لتأسيس مجلس تنسيقي في أول زيارة خارجية.

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عبّاس يضع شروطاً لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل.. ماذا طلب؟

نشرت قناة إسرائيلية الأحد ما قالت إنه قائمة مطالب ينوي الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقديمها لواشنطن شرطاً لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة مع إسرائيل منذ أكثر من 7 سنوات. [TRT عربي]

وتضمّ القائمة التي نسبتها القناة إلى عباس مطالب بينها إعادة افتتاح مؤسسات فلسطينية بالقدس الشرقية أغلقتها إسرائيل منذ عام 2001. [TRT عربي]

وتقول القناة إنّ الحديث يدور عن تصريح لاستئناف النشاط السياسي للسلطة والمنظمات الفلسطينية التي تمنعها السلطات الإسرائيلية بشدة ممارسة أنشطتها بالقدس الشرقية، أي العودة إلى الوضع الذي كان قائماً حتى الانتفاضة الثانية. [TRT عربي]

في أول زيارة خارجية.. سلطان عمان يوقّع في السعودية مذكرة لتأسيس مجلس تنسيقي

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المملكة وعمان وقَّعَتا مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس تنسيقي مشترَك بين البلدين للإشراف على عدة اتفاقات. [TRT عربي]

وبحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مع سلطان عمان هيثم بن طارق الأحد سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خلال لقائهما في قصر نيوم (شمال غربي المملكة)، في إطار أول زيارة خارجية يجريها سلطان عمان منذ توليه السلطة قبل نحو 18 شهراً. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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