سياسة
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الدفاع الروسية: مقاتلتان رافقتا طائرتَي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود
قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلتين روسيتين رافقتا طائرتَي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود.
الدفاع الروسية: مقاتلتان رافقتا طائرتَي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود
مقاتلتان روسيتان ترافقان طائرتَي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود / AA
12 يوليو 2021

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد أن مقاتلتين روسيتين رافقتا طائرتَي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود.

وقال المركز الوطني لإدارة الدفاع بالوزارة في بيان إن "أجهزة الرادار التابعة لقوات المنطقة العسكرية الجنوبية رصدت اليوم هدفين جويين فوق البحر الأسود يقتربان من الحدود الروسية"، حسب موقع "روسيا اليوم" المحلي.

وأضاف البيان أن "مقاتلتين من طرازي "سو-30 إس إم" و"سو-27" جرى إرسالهما إلى المنطقة من أجل التعرف على الهدفين المذكورين ومنع حدوث انتهاك للحدود الوطنية".

وأوضح المركز أن "الطيارين الروس عرفوا الهدفين على أنهما طائرتا استطلاع من طرازَي "إي بي-3 إي آريس"، و"سي إل-600 تشالنجر"، تابعتان للقوات الجوية الأمريكية".

وأكد أن "المقاتلتين الروسيتين رافقتا الطائرتين الأمريكيتين فوق مياه البحر الأسود".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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