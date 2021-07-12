أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد أن مقاتلتين روسيتين رافقتا طائرتَي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود.

وقال المركز الوطني لإدارة الدفاع بالوزارة في بيان إن "أجهزة الرادار التابعة لقوات المنطقة العسكرية الجنوبية رصدت اليوم هدفين جويين فوق البحر الأسود يقتربان من الحدود الروسية"، حسب موقع "روسيا اليوم" المحلي.

وأضاف البيان أن "مقاتلتين من طرازي "سو-30 إس إم" و"سو-27" جرى إرسالهما إلى المنطقة من أجل التعرف على الهدفين المذكورين ومنع حدوث انتهاك للحدود الوطنية".

وأوضح المركز أن "الطيارين الروس عرفوا الهدفين على أنهما طائرتا استطلاع من طرازَي "إي بي-3 إي آريس"، و"سي إل-600 تشالنجر"، تابعتان للقوات الجوية الأمريكية".

وأكد أن "المقاتلتين الروسيتين رافقتا الطائرتين الأمريكيتين فوق مياه البحر الأسود".