سياسة
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نسخة قديمة من "سوبر ماريو" تُباع بأكثر من مليون دولار في مزاد
أعلنت دار "هيريتيج أوكشنز" للمزادات عن بيع خرطوشة قديمة للعبة الفيديو الشهيرة "سوبر ماريو"، تعود إلى عام 1996، بـ1.56 مليون دولار.
نسخة قديمة من "سوبر ماريو" تُباع بأكثر من مليون دولار في مزاد
تعود خرطوشة "سوبر ماريو 64" إلى عام 1996، وقد استُخدمت فيها للمرة الأولى تقنية الأبعاد الثلاثية / AFP
12 يوليو 2021

بيعت خرطوشة قديمة غير مستعملة للعبة الفيديو الشهيرة "سوبر ماريو" الأحد مقابل 1.56 مليون دولار، وهو سعر قياسي جديد للعبة فيديو حسب دار "هيريتيج أوكشنز" الأمريكية التي نظمت المزاد.

وأوضح إريك برادلي الناطق باسم دار هيريتيج أوكشنز: "هذه أول لعبة تباع في مزاد بأكثر من مليون دولار".

وتعود خرطوشة "سوبر ماريو 64" هذه إلى عام 1996، وقد استُخدمت فيها للمرة الأولى تقنية الأبعاد الثلاثية.

وأشار برادلي إلى أن "هذه النسخة الأولى المعروفة التي نالت علامة 9.8 إيه++"، من شركة "واتا" المتخصصة في ألعاب الفيديو التي تقوّم وضع الخراطيش، لافتاً إلى أن هذه العلامة "هي الأعلى التي يمكن لأي لعبة فيديو قديمة الحصول عليها".

ويشكل السبّاك "ماريو" ذو الشارب والقبعة الحمراء إحدى أشهر الشخصيات في تاريخ ألعاب الفيديو الذي ساهم في النجاح العالمي لشركة "نينتدو".

وقد ظهرت الشخصية باسم "جامبمان" سنة 1981 في لعبة "دانكي كونغ"، قبل تسميتها "ماريو" سنة 1985.

وتحقق ألعاب الفيديو القديمة رواجاً متزايداً في السنوات الأخيرة.

وفي أبريل/نيسان الماضي بيعت خرطوشة للعبة "سوبر ماريو بروس" مخصصة لأجهزة "نينتندو إن أي إس" من عام 1986، في مقابل 660 ألف دولار خلال مزاد نظمته أيضاً "هيريتيج أوكشنز".

فيما حققت الدار أيضاً سعراً قياسياً الجمعة من خلال بيع خرطوشة للعبة الفيديو "ذي ليجند أوف زيلدا" معدة لجهاز "نينتندو إن إي إس" القديم في مقابل 870 ألف دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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