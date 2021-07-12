سياسة
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بدعوى انتهاك الخصوصية.. "حماية المستهلك" الأوروبية تقدّم شكاوى ضد واتساب
انتقدت منظمة حماية المستهلك الأوروبية وثمانية من الكيانات التابعة لها سياسة الخصوصية في تطبيق واتساب، وصعَّدت من وتيرة الشكاوى الموجهة ضد التطبيق أمام الاتحاد الأوروبي.
بدعوى انتهاك الخصوصية.. "حماية المستهلك" الأوروبية تقدّم شكاوى ضد واتساب
طلبت المنظمات من شبكة سلطات حماية المستهلك وحماية البيانات في أوروبا التعاون في معالجة هذه المخاوف الخاصة بالخصوصية / Reuters
12 يوليو 2021

تصاعدت وتيرة الشكاوى التي تقدمها منظمة حماية المستهلك الأوروبية وغيرها ضد تطبيق واتساب التابع لشركة فيسبوك، بسبب تحديث سياسة الخصوصية الذي أثار استنكاراً عالمياً ودفع بعض المستخدمين إلى الانتقال إلى تطبيقي تليجرام وسيجنال المنافسين.

وانتقدت منظمة حماية المستهلك الأوروبية وثمانية من الكيانات التابعة لها تلك التغييرات وتقدمت بشكاوى لدى المفوضية الأوروبية وشبكة سلطات حماية المستهلك في أوروبا وقالت إن واتساب تضغط من دون وجه حق على المستهلكين لقبول سياساتها الجديدة.

وطلبت المنظمات من شبكة سلطات حماية المستهلك وحماية البيانات في أوروبا التعاون في معالجة هذه المخاوف الخاصة بالخصوصية وحقوق المستهلكين.

وفي يناير/كانون الثاني كانت شركة واتساب طبقت سياسة للخصوصية تسمح بمشاركة بعض البيانات مع فيسبوك وشركات أخرى ضمن مجموعتها.

وقالت إن التعديلات تسمح للمستخدمين بالتراسل مع مؤسسات الأعمال وإنها لن تؤثر على المحادثات الشخصية.

وكان تطبيق "واتساب" فاجأ مستخدميه في التحديث الأخير لشروط الاستخدام برسالة تحمل طابع التهديد مفادها "إما قبول سياسات الخصوصية الجديدة وإما وقف الخدمة نهائياً اعتباراً من فبراير/شباط المقبل".

ولاقى ذلك اعتراضاً واسعاً دفع العديد من المستخدمين إلى انتقاد التطبيق والتهديد بحذفه نهائياً، قبل أن يتراجع واتساب عن تهديده.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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