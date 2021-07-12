سياسة
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المغرب يتسلم قريباً دفعة أولى من طائرات "أباتشي" الأمريكية المتطورة
تتسلم المملكة المغربية خلال الفترة القريبة دفعة أولى من طائرات أباتشي " AH64E" الأمريكية المتطورة.
المغرب يتسلم قريباً دفعة أولى من طائرات "أباتشي" الأمريكية المتطورة
المملكة المغربية ستحصل على 24 مروحية أباتشي / Reuters
12 يوليو 2021

من المقرر أن تتسلم المملكة المغربية قريباً الدفعة الأولى من طائرات أباتشي " AH64E" الأمريكية، في إطار تطبيق مضامين العقد الموقع بين شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات والقوات المسلحة الملكية الذي بموجبه ستحصل الأخيرة على 24 مروحية أباتشي.

يشار إلى أن هذه تعد المرة الأولى التي تحصل فيها المملكة على هذه الطائرات التي تتميز بقدرتها الكبيرة على الملاحة في مجموعة من البيئات المختلفة، وتحتوي على منظومة استهداف دقيقة قادرة على توفير معلومات حول الأهداف سواء ليلية ونهارية وبحرية.

الطائرات متقدّمة تكنولوجياً ولها قدرات هائلة في التّنسيق مع طائرات من دون طيّار، بخاصة الطائرات من طراز "Mq-c1 gray" ما يسمح لطيّار أباتشي بالتّحكم الكبير في العمليات الإنزالية، من خلال نظام داخلي مأهول يتكون من أحدث الأنظمة الاتصال والملاحة وأجهزة الاستشعار.

تقول الشركة إن المغرب هو البلد السابع عشر الذي سيحصل على مروحية أباتشي "AH-64E".

ونقل موقع "هسبريس" المغربي الإلكتروني عن جيف شوكي نائب رئيس المبيعات العالمية والتسويق في بوينغ قوله إن "العقد الخاص بمروحيات أباتشي يمثل خطوة أخرى إلى الأمام في بوينغ مع المغرب، ونحن فخورون بتوفير أفضل القدرات له".

وتعتبر أباتشي AH-64E أحدث طائرة هليكوبتر هجومية صممت وجهزت ببنية أنظمة مفتوحة، بما في ذلك أحدث الاتصالات والملاحة وأجهزة الاستشعار وأنظمة الأسلحة، كما تحتوي على نظام معزز لتحديد الهدف يوفر معلومات ليلاً ونهاراً وفي جميع الأحوال الجوية.

وستصنع “بوينغ” وتسلم الأباتشي المغربية الجديدة في إطار عقد يربطها مع الجيش الأمريكي من خلال عمليات المبيعات العسكرية الخارجية للحكومة الأمريكية.

وسلمت شركة “بوينغ” ما يقرب من 2500 طائرة أباتشي لـ16 دولة حتى الآن، من بينها أمريكا وهولندا واليونان والمملكة المتحدة واليابان والهند وسنغافورة وكوريا الجنوبية والسعودية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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