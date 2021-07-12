سياسة
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بعضهم كان يحاول التقاط سيلفي.. مصرع 38 شخصاً في الهند صعقاً بالبرق
أعلنت السلطات الهندية وفاة 38 شخصاً جراء البرق في ولايتين منفصلتين، بعضهم كان يحاول التقاط صور "سيلفي" خلال عواصف رعدية هائلة.
بعضهم كان يحاول التقاط سيلفي.. مصرع 38 شخصاً في الهند صعقاً بالبرق
فرق الإنقاذ تلتقط جثث القتلى جراء البرق بقلعة "أمبر" في مدينة "جايبور" الهندية  / AP
12 يوليو 2021

لقي 38 شخصاً في الهند حتفهم الأحد جراء إصابتهم بالبرق في ولايتين بالهند، بعضهم كان يحاول التقاط صور "سيلفي" مع العواصف الشديدة.

وقالت الشرطة الهندية إن أشخاصاً كانوا يحاولون التقاط صور "سيلفي" بالقرب من برج مراقبة شاهق في قلعة "أمبر" بمدينة "جايبور"، كانوا من بين 11 شخصاً لقوا حتفهم صعقاً بالبرق في نفس المدينة.

وفي ولاية راجاستان أيضاً لقي 9 أشخاص آخرين مصرعهم جراء عواصف رعدية عنيفة تخللتها ضربات برق منفصلة، فيما أصيب 20 بجروح.

وفي نفس الليلة أعلن المسؤول الحكومي بولاية أوتار براديش وفاة 18 آخرين من عمال المزارع في الحقول جراء البرق ليرتفع بذلك عدد الضحايا في الولايتين إلى 38.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية من مزيد من البرق خلال الأيام المقبلة، إذ تشيع الصواعق خلال موسم الرياح الموسمية في الهند الممتد من يونيو/حزيران حتى سبتمبر/أيلول.

يذكر أنه في عام 2019 لقي أكثر من 2900 شخص مصرعهم جراء البرق في الهند.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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