سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | مصاب فلسطيني برصاص الاحتلال يطلب الإسعاف عبر تقنية البث المباشر
طلب شاب فلسطيني النجدة عبر تقنية البث المباشر في موقع فيسبوك بعد تعرُّضه لإصابة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي اقتحم مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
شاهد | مصاب فلسطيني برصاص الاحتلال يطلب الإسعاف عبر تقنية البث المباشر
الشاب أيهم العامر أصيب برصاص الاحتلال وطلب النجدة عبر البث المباشر
12 يوليو 2021

أظهر مقطع فيديو نُشر عبر تقنية البث المباشر من خلال موقع فيسبوك مصاباً فلسطينياً يطلب الإسعاف بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة الغربية فجر الاثنين.

وظهر في الفيديو الشاب أيهم العامر غارقاً في دمائه ويطلب النجدة ويقول: "مشان الله هيني (أنا هنا)".

ولاحقاً جرى الوصول إلى الشاب ونقل لتلقي العلاج في المستشفى.

وقال والد المصاب محمد العامر لوكالة الأناضول إن ابنه أيهم ( 21 عاماً) اتصل به وبوالدته طلباً للإسعاف بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي لكن المنطقة لم تكن معروفة لهما.

وأضاف: "استخدم أيهم تقنية البث المباشر عبر فيسبوك، مما ساعد في وصولنا إليه، بالتزامن مع وصول سيارة الإسعاف بعد نصف ساعة من الإصابة والنزيف".

وذكر أن أيهم أصيب برصاصة في القدم وأخرى في اليد، وإصابة اليد أحدثت تهتكاً في الشرايين، ما استدعى زراعة شريان بديل".

وأضاف أن ابنه نُقل إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، ووصف حالته الصحية بالمطمئنة، مضيفاً: "هو بصحة جيدة وتجاوز مرحلة الخطر بعد انتهاء العمليات الجراحية".

وأصيب الاثنين 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي واعتقل 5 آخرون خلال اقتحام قوة عسكرية إسرائيلية أحياء سكنية في مدينة جنين.

وقال شاهد عيان فضَّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول إن "قوة من المستعربين (قوة عسكرية بلباس مدني) اقتحمت أحياء المدينة فجراً لاعتقال فلسطينيين ثم لحقت بها قوة عسكرية".

وأضاف أن "مواجهات جرت بين السكان الفلسطينيين والقوات المقتحمة، قبل اندلاع اشتباك مسلح بين فلسطينيين والقوة الإسرائيلية".

وعادة تندلع مواجهات بين شبان فلسطينيين يستخدمون الحجارة وقوات الاحتلال التي تقتحم مناطق تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية وتستخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية، وفي حالات نادرة تقع اشتباكات مسلحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us