سياسة
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أردوغان: من ينصحنا بشأن الديمقراطية تاريخه ملطخ بالعار
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مشاركته بقمة الشباب في المجتمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إن نقاط العار في تاريخ الذين يقدمون لتركيا النصائح بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية، لا تزال تظهر واحدة تلو الأخرى.
أردوغان: من ينصحنا بشأن الديمقراطية تاريخه ملطخ بالعار
الرئيس أروغان شارك في قمة شباب تركيا التي نظمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة / AA
12 يوليو 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نقاط العار في تاريخ الذين يقدمون لتركيا النصائح بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية، لا تزال تظهر واحدة تلو الأخرى.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، الاثنين، بقمة شباب تركيا التي نظمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن الحكومة التركية لا تقبل بأن يقع أي شاب من شباب البلاد، في براثن التنظيمات الإرهابية.

وتابع قائلاً: "في كل مرة ألتقي فيها مع الشباب، وأتحدث معهم، تزداد آمالنا في مستقبل هذا البلد".

وأعرب أردوغان عن ثقته بشباب تركيا وفي مساعيهم للمساهمة في تطويرها، مبيناً أن حكومات العدالة والتنمية لم تمنح أي فرصة لأولئك الذين يسعون لتحقيق مآربهم عن طريق سفك دماء الشباب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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