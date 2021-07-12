وجّهت النيابة العامة الإسرائيلية، الاثنين، الاتهام لمواطن عربي من منطقة النقب، بالاتصال بوكيل أجنبي نقل بدوره معلومات لعملاء إيرانيين.

والمواطن هو رجل أعمال كان مقرباً من الكثير من الشخصيات السياسية الإسرائيلية، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وقالت "بحسب الاتهامات، نقل يعقوب أبو القيعان المعلومات المتعلقة بوزير الدفاع بيني غانتس إلى عميل عراقي كان على اتصال بعملاء إيرانيين".

وأضافت "أبو القيعان، الذي كان ضمن قائمة حزب سياسي إسرائيلي سابق، برئاسة وزير الدفاع السابق موشيه يعلون، محتجز منذ عدة أسابيع، إذ قُبض عليه في أوائل يونيو/حزيران، ولم يُسمح له بمقابلة محام خلال أول 20 يوماً من اعتقاله".

وتابعت: "أبو القيعان مقرب من عدد كبير من السياسيين الإسرائيليين، ويعتبر من أغنى رجال الأعمال العرب في البلاد، رغم أنه اكتشف أثناء التحقيق معه أنه يعاني من صعوبات مالية".

ولفتت الصحيفة الى أن لائحة الاتهام تزعم أن رجل أعمال عراقياً تواصل مع أبو القيعان في عام 2019، وأخبره أن "الناس في طهران يريدون مقابلته".

وقالت "ثم قدّم أبو القيعان للعراقي معلومات عن غانتس على مدى فترة من الزمن، لكنه لم يلتق قط بجهة الاتصال العراقية بسبب أمر من المحكمة بمنعه من مغادرة البلاد بسبب قضايا مالية".