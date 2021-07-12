سياسة
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أردوغان: تركيا على وشك دخول نادي الكبار في العالم
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده على وشك دخول نادي الكبار في العالم على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وأشار إلى أن معدل النمو الذي ستحققه تركيا في 2021 سيثبت أنها الاقتصاد الصاعد في العالم.
أردوغان: تركيا على وشك دخول نادي الكبار في العالم
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AA
12 يوليو 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، الاثنين، إن بلاده باتت على وشك دخول نادي الكبار في العالم.

وأضاف الرئيس أردوغان في مؤتمر صحفي: "مع معدل النمو الذي سنحققه في 2021 سنثبت أننا الاقتصاد الصاعد في العالم وأننا نقترب من أهدافنا خطوة تلو خطوة".

وأكد أن "تركيا باتت على وشك دخول نادي الكبار في العالم على الصعيدين السياسي والاقتصادي".

في سياق آخر، قال الرئيس أردوغان إن ملحمة 15 تموز/يوليو التي سطرها الشعب التركي (إفشال محاولة انقلاب 2016) "منعطف تاريخي سيجري استذكاره طوال قرون ويستخلص منه الدروس".

من ناحية أخرى، أفاد أردوغان أنه سيزور جمهورية شمال قبرص التركية بمناسبة عيد "السلام والحرية" الذي يوافق 20 يوليو/تموز.

وأضاف: "سنقدم للعالم بأسره رسالة بأننا نقف إلى جانب قبرص التركية في كفاحها من أجل الحق والعدالة".

كما أعرب الرئيس أردوغان عن تهانيه بمناسبة عيد الأضحى الذي يوافق 20-23 يوليو/تموز.

وأوضح أنه بالنسبة للدوام الذي يكون نصف يوم عادة، في يوم عرفة، والذي يصادف الاثنين هذا العام، تقرر منح الموظفين عطلة إدارية فيه.

وأوضح أنه بهذا الشكل باتت عطلة العيد تبدأ فعلياً من مساء الجمعة 16 يوليو/تموز حتى صبيحة الاثنين 26 يوليو/تموز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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