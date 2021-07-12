سياسة
2 دقيقة قراءة
الدوحة.. انعقاد رابع اجتماع قطري سعودي لمتابعة "اتفاق المصالحة"
أعلنت الخارجية القطرية، الاثنين، انعقاد الاجتماع الرابع للجنة المتابعة القطرية السعودية في العاصمة الدوحة، وقال بيان للخارجية إن أعمال اللجنة تأتي إنفاذاً لإرادة قيادتي البلدين وفقا لما تضمنه بيان قمة العلا وبما يعزز أواصر العلاقة الأخوية.
الدوحة.. انعقاد رابع اجتماع قطري سعودي لمتابعة "اتفاق المصالحة"
في القمة الخليجية (العلا) الـ41 بالسعودية أعلن عن توقيع اتفاق للمصالحة أنهى أصعب أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي
12 يوليو 2021

أعلنت الدوحة، الإثنين، عقد لجنة المتابعة القطرية السعودية، اجتماعها الرابع بديوان عام وزارة الخارجية بالعاصمة الدوحة.

ووفق بيان للخارجية القطرية، ترأس الاجتماع من جانب قطر، علي الهاجري مبعوث وزير الخارجية للشؤون الإقليمية.

فيما ترأسه من الجانب السعودي، عيد الثقفي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية، وفق المصدر ذاته.

وأوضح البيان أن "أعمال اللجنة تأتي إنفاذاً لإرادة قيادتي البلدين وفقا لما تضمنه بيان العلا، وبما يعزز أواصر العلاقة الأخوية".

ولم يوضح البيان مدة الاجتماع أو أجندته على غرار ما حدث في الاجتماعات السابقة.

واحتضنت الرياض الاجتماع الأول للجنة في 31 مارس/آذار والثالث في 14 يونيو/ حزيران، بينما استضافت الدوحة الاجتماع الثاني في 29 أبريل/نيسان الماضي.

واندلعت منتصف 2017، أزمة سياسية حادة قطعت خلالها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر؛ بزعم دعمها لجماعات متطرفة، وهو ما نفته الدوحة.

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، جرى الإعلان في القمة الخليجية (العلا) الـ41 بالسعودية، عن توقيع اتفاق للمصالحة أنهى أصعب أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.

ولاحقا، تم استئناف الرحلات التجارية وفتح المعابر البرية بين السعودية وقطر، فضلا عن تبادل الزيارات والاتصالات بين مسؤولي البلدين.

وفي مايو/أيار الماضي، زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني السعودية تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز.

وفي 21 يونيو الماضي، تسلم وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أوراق اعتماد منصور بن خالد بن فرحان، كأول سفير سعودي منذ أزمة 2017.

وفي 30 يونيو التقى أمير قطر، بالدوحة، فرحان كأول سفير للسعودية لدى بلاده، بعد المصالحة الخليجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us