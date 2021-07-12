سياسة
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استنكار تركي لسلوك اليونان تجاه نادي غلطة سراي.. ما القصة؟
أعرب الاتحاد التركي لكرة القدم، ووزيرا الخارجية والرياضة التركيان، الاثنين، عن إدانتهم للسلوك اليوناني تجاه نادي غلطة سراي، وكان الفريق قد قرر العودة من اليونان لرفض السلطات اختبارات "PCR" الخاصة بفيروس كورونا، والتعامل السيئ مع اللاعبين.
استنكار تركي لسلوك اليونان تجاه نادي غلطة سراي.. ما القصة؟
وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو قال إن المعاملة التي واجهها فريق غلطة سراي  بعيدة عن حسن النية والسلوك اللائق / AA
12 يوليو 2021

أدان الاتحاد التركي لكرة القدم، الاثنين، الموقف اليوناني تجاه نادي غلطة سراي، واصفاً إياه بـ"الأمر غير المقبول" و"المتنافي مع روح الرياضة".

وفي وقت سابق الاثنين، قرر نادي غلطة سراي التركي، العودة من اليونان لرفض السلطات اختبارات "PCR" الخاصة بفيروس كورونا، والتعامل السيئ مع الفريق.

وقال الاتحاد التركي في بيان: "رغم اتخاذ الفريق جميع الإجراءات المطلوبة من السلطات اليونانية، إلا أن السلوك الذي واجهوه بعد وصولهم أثينا أمر غير مقبول".

وتابع "ندين هذا السلوك من السلطات اليونانية الذي لا يتناسب مع روح الرياضة، ونعلن تضامننا مع نادي غلطة سراي".

بدوره، أدان وزير الشباب والرياضة التركي محمد محرم قصاب أوغلو، بشدة، الموقف اليوناني تجاه الفريق التركي، مؤكداً دعمه نادي غلطة سراي.

وقال الوزير عبر تويتر :"بناء على الموقف الذي واجهه نادي غلطة سراي الذي ذهب لخوض مباراة ودية مع أولمبياكوس اليوناني، أجريت اتصالاً هاتفياً مع رئيس النادي بوراق ألماس والمدرب فاتح تريم، وأعربت عن تضامننا معهما".

وأضاف: "أدين بشدة هذا الموقف البدائي الذي واجهه غلطة سراي".

من جهته، أكد وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، وقوفه الدائم إلى جانب الأندية التركية.

وقال جاوش أوغلو عبر تويتر: "المعاملة التي واجهها فريق غلطة سراي اليوم في اليونان، بعيدة عن حسن النية والسلوك اللائق وأمر غير مقبول".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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