سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 13 يوليو/تموز 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 13 يوليو/تموز 2021
الرئيس التركي قال إن معدل النمو الذي ستحققه تركيا في 2021 سيثبت أننا الاقتصاد الصاعد في العالم / AA
13 يوليو 2021

أهم الأحداث:

الرئيس التركي يقول إن بلاده على وشك دخول نادي الكبار في العالم، ولجنة المتابعة القطرية السعودية تعقد اجتماعها الرابع في الدوحة لمتابعة اتفاق المصالحة.

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أردوغان: تركيا على وشك دخول نادي الكبار في العالم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة الاثنين، إن بلاده باتت على وشك دخول نادي الكبار في العالم على الصعيدين السياسي والاقتصادي. [TRT عربي]

وأضاف الرئيس أردوغان في مؤتمر صحفي: "مع معدل النمو الذي سنحققه في 2021 سنثبت أننا الاقتصاد الصاعد في العالم وأننا نقترب من أهدافنا خطوة تلو خطوة". [TRT عربي]

الدوحة.. انعقاد رابع اجتماع قطري-سعودي لمتابعة "اتفاق المصالحة"

أعلنت الخارجية القطرية الاثنين انعقاد الاجتماع الرابع للجنة المتابعة القطرية السعودية في العاصمة الدوحة، وقال بيان للخارجية إن أعمال اللجنة تأتي إنفاذاً لإرادة قيادتَي البلدين وفقاً لما تضمنه بيان قمة العلا وبما يعزز أواصر العلاقة الأخوية. [TRT عربي]

ولم يوضح بيان للخارجية القطرية مدة الاجتماع أو أجندته على غرار ما حدث في الاجتماعات السابقة. واحتضنت الرياض الاجتماع الأول للجنة في 31 مارس/آذار والثالث في 14 يونيو/حزيران، بينما استضافت الدوحة الاجتماع الثاني في 29 أبريل/نيسان الماضي. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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