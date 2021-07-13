قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو الاثنين إن الرئيس جو بايدن لم يحصل بعد على دعم كافٍ من أقرانه الديمقراطيين لتأمين 400 مليار دولار في إنفاق على الرعاية بالمنزل للمُسنِّين والمعاقين يحتاج إليها الاقتصاد بشدة.

وأضافت ريموندو أن ارتفاع أعداد المسنين في الولايات المتحدة سيوجه ضربة شديدة للبلاد ما لم تحدث زيادة في المساعدات الاتحادية، وحذرت من أن الوضع الحالي "لا يمكن الدفاع عنه".

وقالت في مقابلة مع رويترز إن الفشل في التحرك سيلحق ضرراً بالاقتصاد الأمريكي بأن يجعل من الصعب على النساء اللاتي خرجن من العمل بالملايين أثناء جائحة كورونا، أن يرجعن أو يبقين على قوة العمل.

ويظهر أحدث تعداد أن من بين سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم حالياً 328 مليون نسمة فإن 54 مليوناً أو 16.5% فوق سن الخامسة والستين.

وبحلول عام 2030 سيرتفع ذلك الرقم إلى 74 مليوناً. ويتزايد عدد الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم على 85 عاماً، وهم بشكل عام يحتاجون إلى أكبر قدر من الرعاية بوتيرة أسرع.