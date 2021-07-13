سياسة
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لقاح "جونسون" يزيد خطر الإصابة بمرض عصبي نادر وخطير.. ما هو؟
حذرّت السلطات الصحية الأمريكية من ازدياد خطر الإصابة بمتلازمة "غيلان باريه" النادرة، لدى بعض الأشخاص بعد تلقّيهم لقاح "جونسون آند جونسون".
لقاح "جونسون" يزيد خطر الإصابة بمرض عصبي نادر وخطير.. ما هو؟
بدأت الأعراض بالظهور على معظم الحالات التي أصيبت بالمتلازمة خلال 42 يوماً من تلقّيهم اللقاح / AFP
13 يوليو 2021

حذّرت السلطات الصحّية الأمريكية الاثنين من ازدياد خطر الإصابة بمتلازمة "غيلان باريه" أو الاضطراب العصبي النادر لدى أشخاص تلقّوا لقاح "جونسون آند جونسون" المضادّ لفيروس كورونا.

وأوضحت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية أنّ نحو 100 شخص أصيبوا بمتلازمة غيلان باريه من أصل نحو 12.5 مليون شخص تلقّوا هذا اللقاح أحادي الجرعة.

وأشارت الوكالة أن أحد المرضى توفي بينما أُدخل 95 المستشفى لتلقّي العلاج بسبب خطورة حالتهم، ومعظمهم من الرجال في سن 50 أو أكثر.

ومتلازمة غيلان باريه هي حالة طبية نادرة يهاجم فيها الجهاز المناعي الأعصاب، ويمتد من الأعصاب الطرفية وصولاً إلى عضلات التنفس والرقبة، ويؤدي إلى إصابة الجسد بالشلل الكامل.

ويصيب هذا المرض سنوياً ما بين ثلاثة آلاف وستة آلاف شخص في الولايات المتحدة.

من جانبها قالت "جونسون آند جونسون" في بيان إنّ "فرص حدوث هذا الأمر منخفضة للغاية ومعدّل الحالات المبلّغ عنها لا يتجاوز المعدّل الأساسي لعموم السكان إلا بهامش ضئيل".

فيما لفتت وكالة الغذاء والدواء إلى أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين أصيبوا بالمتلازمة بدأت الأعراض الظهور عليهم خلال 42 يوماً من تلقّيهم اللقاح.

ودعت الوكالة الأشخاص الذين تلقّوا اللّقاح إلى استشارة طبيب بشكل عاجل إذا ما واجهوا خصوصاً صعوبة في المشي أو البلع أو المضغ أو الكلام، أو عانوا عدم وضوح في الرؤية أو صعوبة في تحريك العينين بشكل خاص.

وشدّدت الوكالة على أنّ " فوائد اللقاح لا تزال تفوق بوضوح المخاطر المحتملة".

ويمثّل هذا التحذير نكسة للقاح "جونسون آند جونسون" الذي حصل على ترخيص للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة في فبراير/شباط الماضي، قبل أن يعلّق هذا الترخيص لمدة عشرة أيام في أبريل/نيسان إثر تقارير عن إصابة نساء تلقّين اللقاح بحالات شديدة من جلطات دم، مرتبطة بانخفاض مستويات الصفائح الدموية.

وواجه لقاح "جونسون آنذ جونسون" مشكلة أخرى في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران إثر حادثة تلوّث وقعت في أحد مصانع إنتاجه وأدّت إلى إتلاف 15 مليون جرعة منه.

وتأتي هذه الانتكاسة الجديدة لـ"جونسون آند جونسون" في الوقت الذي تسجّل فيه الولايات المتحدة تراجعاً كبيراً في الطلب عليه، إذ تراجع عدد الذين يتلقّون هذا اللقاح يومياً إلى نحو 430 ألف شخص حالياً مقابل 3.5 مليون شخص أسبوعياً في أبريل/نيسان.

ولفتت السلطات الأمريكية إلى أن لقاحَي فايزر وموديرنا، الأكثر استخداماً في الولايات المتحدة (أكثر من 320 مليون جرعة) لا تتضمن خطر الإصابة بالمتلازمة الخطيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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