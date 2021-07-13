حافظت شركة "أسيلسان" التركية للعام الثاني على التوالي على موقعها في القائمة العالمية لأفضل 50 شركة في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك حسب تصنيف مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية التي تصنّف سنوياً أفضل 100 شركة عالمية في مجال الصناعات الدفاعية.

والعام الماضي ارتقت "أسيلسان" إلى المرتبة الـ48 عالمياً، لتحافظ على موقعها للعام الحالي، وذلك بعد أن دخلت القائمة المذكورة لأول مرة عام 2008 بالمركز الـ97.

وبهذا نالت "أسيلسان" لقب الشركة التركية الوحيدة التي دخلت تصنيف الـ50 الأوائل بين الشركات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية، حسب قائمة المجلة الأمريكية.

ونقل بيان لـ"أسيلسان" عن رئيس المجلس الإداري خلوق غورغون قوله إن أسيلسان "اجتازت بنجاح كل التحديات التي واجهتها خلال فترة وباء كورونا".

وأضاف أن نتائج دعمهم لمشاريع البحث والتطوير هي التي أوصلتهم إلى هذا المركز العالمي.

وأشار غورغون إلى أن دخل الشركة ارتفع بنسبة 24% خلال عام 2020، ليتجاوز 16 مليار دولار، مؤكداً مواصلتهم العمل لتعزيز نمو الشركة وترسيخ رؤيتها والحفاظ على مكانتها قاطرة للصناعات الدفاعية التركية.

وتأسست "أسيلسان" عام 1975 بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية"، لتلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.

وتعد "أسيلسان" من الشركات التركية الرائدة في تصميم الأدوات والأنظمة الخاصة بالاتصالات بين القوات البرية والجوية والبحرية، وإنتاجها وتركيبها، وفقاً للمعايير العسكرية.