سياسة
3 دقيقة قراءة
كان بيننا اتفاق.. مدير المخابرات المصرية يستنكر بقاء "سلطان" حراً بأمريكا
كشفت صحيفة أمريكية عن إبداء مدير جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل استغرابه واستنكاره بقاء الناشط محمد سلطان حراً طليقاً في الولايات المتحدة، على الرغم من "اتفاق مكتوب بين القاهرة وواشنطن على استمرار حبسه هناك"، على حد زعمه.
كان بيننا اتفاق.. مدير المخابرات المصرية يستنكر بقاء "سلطان" حراً بأمريكا
كامل يقول إن النظام المصري اتفق مع إدارة أوباما على إطلاق سراح سلطان بشرط أن يقضي عقوبته بالسجن في الولايات المتحدة / AA
13 يوليو 2021

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إن مدير جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل سأل الإدارة الأمريكية خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن عن أسباب بقاء الناشط محمد سلطان الذي كان معتقلاً في مصر، حراً طليقاً.

وزعم كامل أن واشنطن اتفقت مع القاهرة على أن تطلق الأخيرة سراحه، ليُحاكم ويُسجن في الولايات المتحدة، وفقاً لوثيقة وقّعها الجانبان.

وأشارت "بوليتيكو" إلى أن مدير المخابرات المصرية ناقش في واشنطن 4 ملفات بخصوص "الأمن القومي المصري" كان أحدها مسألة الناشط سلطان.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطّلعة أن كامل قال لأعضاء بالكونغرس إن الاتفاق مع واشنطن عام 2015 كان ينص على أن القاهرة إن أطلقت سراح سلطان فإنه سيُحاكم وربما يقضي عقوبة السجن المؤبد في الولايات المتحدة، متسائلاً: "لماذا لم يحاكم ويعيش حراً طليقاً في فرجينيا؟".

ولم يؤكد المسؤولون الأمريكيون لـ"بوليتيكو" مدى مصداقية الاتفاق الذي تحدّث عنه كامل، ولكن أحد المطّلعين على الأمر قال إن واشنطن ربما تكون اضطّرت إلى توقيع مثل هذا الاتفاق كي تستطيع إقناع القاهرة بإطلاق سراح سلطان.

من جهته سخر محمد سلطان من طلب المسؤول المصري وكتب على تويتر: "والله مسخرة لا تليق بدولة بحجم مصر. أنا مستاهلش الوقت اللي ضيعوه مع المسئولين الأمريكان في الحديث عني بدلاً من الحديث عن سد النهضة وحقوق المصريين المائية اللي على وشك الضياع".

وفي تغريدة سابقة له بالإنجليزية وصف الناشط الحقوقي طلب كامل بـ"الجنون"، وأكّد: "لن أذهب إلى السجن في أي مكان ولن أصمت خوفاً من بلطجة الدولة"، في إشارة إلى الدولة المصرية.

وعقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً صيف عام 2013، فضت قوات الأمن المصرية اعتصام رابعة العدوية الذي نظمه مؤيدو مرسي، مما أسفر عن مقتل المئات. وأصيب سلطان وهو خريج جامعة ولاية أوهايو ونجل عضو بارز في جماعة الإخوان المسلمين، في ذراعه خلال عمله كمراسل لوكالات أنباء غربية في الميدان، قبل أن تلقي قوات الأمن القبض عليه.

وبعد ذلك حكم عليه القضاء المصري بالسجن المؤبد بتهمة نشر "أخبار كاذبة" في محاكمة جماعية أدانتها جماعات حقوقية على نطاق واسع.

وقال سلطان إنه تعرض للتعذيب، مشيراً إلى أنه حُرم الرعاية الطبية بسبب إصابته برصاصة وتعرض للضرب حتى فقد الوعي واحتُجز في الحبس الانفرادي وأُرغم على الاستماع إلى أصوات تعذيب والده في زنزانة مجاورة.

وتحت ضغط من إدارة أوباما أطلقت مصر سراح سلطان عام 2015، على الرغم من أن والده لا يزال في السجن حتى اليوم.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us