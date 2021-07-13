أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن بعض المشاركين في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس عملوا سابقاً مخبرين للسلطات الأمريكية.

وذكرت شبكة CNN عن مصادر مطلعة، قولها إن العديد من الرجال الذين شاركوا في اغتيال جوفينيل مويس عملوا سابقاً مخبرين لسلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية.

بدورها قالت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية في بيان رداً على الشبكة إن رجلاً واحداً على الأقل اعتقلته السلطات في هايتي كان يعمل في السابق مخبراً لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

وقالت إدارة مكافحة المخدرات في بيان "في وقت سابق كان أحد المشتبه بهم في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس مصدراً سرياً للوكالة".

وأضافت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية أن المشتبه فيه بعد اغتيال مويس تواصل مع معارفه في إدارة مكافحة المخدرات، إذ حثه مسؤول في الإدارة عُين في هايتي على تسليم نفسه للسلطات المحلية".

وأكدت مكافحة المخدرات الأمريكية أن مسؤول الإدارة برفقة مسؤول بوزارة الخارجية قدما معلومات للحكومة في هايتي ساعدت في اعتقال المشتبه به وشخص آخر".

وكشفت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية أنها على علم بتقارير تفيد بأن بعض القتلة صرخوا باسم الإدارة وقت تنفيذ الهجوم.

ونفت الوكالة الأمريكية أي مسؤولية تتعلق بعملية الاغتيال مشيرة إلى أن أياً من المهاجمين لم يكن يعمل نيابة عن الإدارة في تلك العملية.

وأكدت CNN نقلاً عن مصادرها المطلعة أن "آخرين لديهم روابط مع الولايات المتحدة، بما في ذلك العمل مخبرين لمكتب التحقيقات الفيدرالي".

بدوره رد مكتب التحقيقات الفدرالي على تقرير CNN قائلاً إنه "لا يتعامل مع المخبرين"، ولكنه أردف قائلاً إنه "يستخدم مصادر مشروعة لجمع المعلومات الاستخبارية باعتبارها جزءاً من تحقيقاته".

وأعلنت السلطات في هايتي يوم الاثنين عن اعتقال مشتبه به قالت، إنه "دبر عملية الاغتيال".

وقال قائد الشرطة ليون تشارلز في مؤتمر صحفي إن "كريستيان إيمانويل سانون (63 عاماً) دخل البلاد على متن طائرة خاصة في يونيو/حزيران قادماً من ولاية فلوريدا الأمريكية".

وتقول السلطات في هايتي إن سانون استأجر شركة أمنية في فلوريدا زعمت أنها جندت رجالاً في البداية لتوفير الأمن للمشتبه به الرئيسي، على الرغم من أن مهمتهم تغيرت بعد ذلك.

وأكد أحد المصادر المطلعة أنه "ليس من الواضح ما إذا كان الرجال الذين عملوا مخبرين للولايات المتحدة قد شاركوا عن قصد في مؤامرة الاغتيال أو كانوا على علم بالمهمة".