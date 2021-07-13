سياسة
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إيران تطلق تطبيق مواعدة إسلامي تابع للدولة لتيسير الزواج.. ما شروطه؟
أعلنت إيران إطلاق تطبيق مواعدة إسلامي لتيسير الزواج "الناجح والدائم بين الشباب"، ويمكن للمستخدمين البحث عن شركائهم المناسبين عبره بشروط معينة.
إيران تطلق تطبيق مواعدة إسلامي تابع للدولة لتيسير الزواج.. ما شروطه؟
جرى تطوير التطبيق داخل معهد "تبيان الثقافي" ويعثر على الأشخاص الملائمين للزواج عبر استخدام تقنية الذكاء الصناعي / AP
13 يوليو 2021

أطلقت إيران تطبيق مواعدة إسلامي معتمد من الدولة يهدف إلى تيسير "الزواج الدائم والناجح للشباب"، وفق ما أعلنه التلفزيون الحكومي.

ويتيح التطبيق الذي أطلق عليه "Hamdam"، خدمة البحث عن الزوج المناسب واختياره، وهو التطبيق الأول من نوعه الذي تقرّه الدولة رسمياً، فجميع تطبيقات المواعدة الأخرى الشهيرة حول العالم ممنوعة داخل إيران وتعتبرها الدولة غير قانونية.

وقد طُوِّر التطبيق داخل معهد "تبيان الثقافي"، ويعثر على الأشخاص الملائمين للزواج عبر استخدام تقنية الذكاء الصناعي.

وحول أهمية التطبيق قال رئيس المعهد كميل خوجاسته إن القيم العائلية مهددة من قوى خارجية، وهذا ما دفعهم نحو فكرة التطبيق، للمساعدة في تكوين أسر صحية لا تخضع لمحاولة فرض قيم خارجية عليها.

ويتعين على المستخدمين الراغبين في البحث عن شريكهم عبر التطبيق إدخال بياناتهم والتحقق منها، ثم إجراء اختبار نفسي قبل السماح لهم بتصفح الخيارات المتاحة.

كما يقدم التطبيق خدمة الاستشارات الزوجية لمن يتزوجون عبره ولمدة أربع سنوات بعد زواجهم.

يذكر أن التطبيق مجاني ولا يخضع لأي رسوم مالية من المستخدمين.

وفي مارس/آذار الماضي أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون بعنوان "النمو السكاني والأسر الداعمة"، وينص على إلزام الحكومة الحكومة بتقديم حوافز مالية كبيرة للزواج، وتشجيع الناس على إنجاب أكثر من طفلين لمواجهة ارتفاع سن الزواج وانخفاض معدلات المواليد خلال السنوات الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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