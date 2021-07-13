سياسة
2 دقيقة قراءة
"حرموني من وداعك بقبلة".. قيادية فلسطينية تودع ابنتها بـ"وردة"
ودّعت خالدة جرار، القيادية في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" والمعتقلة في السجون الإسرائيلية ابنتها "سهى" لمثواها الأخير بإكليل ورد كتب عليه "حرموني من وداعك بقبلة، أودعك بوردة، أمك المحبة، خالدة".
"حرموني من وداعك بقبلة".. قيادية فلسطينية تودع ابنتها بـ"وردة"
خالدة جرار المعتقلة في السجون الإسرائيلية ودعت ابنتها بإكليل ورد كتب عليه: "حرموني من وداعك بقبلة، أودعك بوردة" / AA
13 يوليو 2021

"حرموني من وداعك بقبلة، أودعك بوردة، أمك المحبة، خالدة"، بهذه العبارة التي خطت على إكليل من الزهور، ودّعت خالدة جرار، القيادية في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" والمعتقلة في السجون الإسرائيلية ابنتها "سهى" لمثواها الأخير.

ورفضت السلطات الإسرائيلية طلباً تقدم به محامو جرار للسماح لها بالمشاركة في تشييع جثمان ابنتها.

وقالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان (غير حكومية) إن السلطات الإسرائيلية رفضت طلباً ثانياً يقضي بـ"السماح بنقل الجثمان إلى سجن الدامون حيث تقبع جرار".

وشيّع جثمان سهى إلى مثواها الأخير في مقبرة رام الله الجديدة، بعد أداء صلاة الجنازة عليها في مسجد العين بمدينة البيرة بمشاركة رسمية وشعبية وقيادات من مختلف الفصائل الفلسطينية.

ونقل تلفزيون فلسطين الرسمي مراسم التشييع على الهواء مباشرة لتتابع "جرار" تشييع جثمان ابنتها من خلف الشاشة داخل سجنها.

وتسمح السلطات الإسرائيلية للمعتقلين الفلسطينيين بمتابعة بعض المحطات التلفزيونية، بينها تلفزيون "فلسطين".

وتوفيت سهى جرار (31 عاماً) الأحد جراء إصابتها بنوبة قلبية حادة، حسب بيان صدر عن عائلتها.

وكانت القيادية جرار قالت لمحاميها عقب إبلاغها بوفاة سهى: "الخبر كثير موجع، وموجوعة على فراق سهى حبيبة قلبي لأني مشتاقة لها، بس سلموا على الكل... أنا قوية".

وخالدة جرار معتقلة في سجن "الدامون" الإسرائيلي، وهي قيادية بارزة في الجبهة الشعبية وعضوة سابقة في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) ومعتقلة منذ عام 2019.

وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة عامين بتهمة "توليها منصباً في تنظيم الجبهة الشعبية المحظور بأوامر عسكرية إسرائيلية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us