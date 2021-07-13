قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إن الرأي العام العالمي بدأ يدرك عدالة الحقوق الفلسطينية، وإن على دول المنطقة استثمار ذلك بالشكل الصحيح.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، الثلاثاء، على هامش زيارته الرسمية إلى دولة الكويت التي وصلها مساء الأحد.

وأوضح أنه تطرق بشكل خاص إلى القضية الفلسطينية، لدى لقائه مع مسؤولي الكويت، مبيناً أن ما يحدث في فلسطين لا يهم دول المنطقة فحسب بل يهم العالم بأسره.

وأكد شنطوب أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها ضد الفلسطينيين.

وفيما يخص العلاقات الثنائية بين تركيا والكويت، قال شنطوب: "للكويت مكانة خاصة لدى تركيا، وعلاقاتنا الثنائية ترتقي إلى مستويات رفيعة".

وأضاف أن تركيا والكويت تتبنيان مواقف متشابهة حيال القضايا الإقليمية والدولية.

وتابع قائلاً: "هناك روابط ثقافية قوية بين البلدين، والنسب العالية لمشاهدة المسلسلات التركية في الكويت دليل على ذلك".

وأشاد شنطوب بدور الكويت في حل خلافات دول الخليج، مشدداً على ضرورة أن تحل دول المنطقة خلافاتها بنفسها، وعدم السماح للجهات الأخرى بالتدخل.

وأردف قائلاً: "رأينا جميعاً كيف أن الاستعانة بالدول الأخرى لحل مشكلات منطقتنا، لم تجلب لنا السلام، بل جلبت سفك الدماء والدمار لمنطقتنا".

وسبق أن التقى شنطوب ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الشیخ صباح الخالد الحمد الصباح، كما التقى رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، في مبنى المجلس.

ومن المقرر أن تنتهي زيارة الوفد البرلماني التركي للكويت الثلاثاء.