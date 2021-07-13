قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن رحلة رجل الأعمال البريطاني الملياردير ريتشارد برانسون إلى الفضاء، أعطت دفعة لتحفيز صناعة السياحة الفضائية الجديدة، التي من المتوقع أن تدر 4 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2030.

وذكرت وول ستريت جورنال أن رحلة برانسون التي استغرقت 90 دقيقة كانت لحظة تسويقية حاسمة لسياحة الفضاء بعد سنوات من التقدم البطيء والنكسات، حيث أدى الإطلاق المدمر لمركبة شركة "فيرجن غالاكتيك" للرحلات الفضائية عام 2014 إلى وفاة أحد أفراد طاقم فيرجن.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مايكل كولجلازيير بعد إطلاق الرحلة الأحد الماضي، "أعتقد وآمل أننا أظهرنا للعالم اليوم أنه سيكون من الممكن رؤية هذا الكوكب من الفضاء ، وكيف يمكن أن يكون ذلك"، "الحجم الذي تمكنّا من مشاركته مع العالم من خلال هذا البث المباشر كان مهماً حقاً."

وحول تجربة العملاء الجديد، أشار كولجلازيير "كان دور رجل الأعمال برانسون هو تقييم تجربة العميل الخاص من التدريب إلى كيفية مساعدة الشركة للركاب على بناء الثقة قبل الإقلاع، إلى الإطلاق الفعلي في الفضاء".

وأضاف "أما بالنسبة لرواد الفضاء الجدد، فسيتم تبسيط هذه العملية إلى ما بين خمسة وسبعة أيام".

ومن المقرر أن تقلع رحلتان أخريان في الأشهر القليلة المقبلة، واحدة يديرها طاقم شركة "فيرجن غالاكتيك" والثانية تحمل أعضاء من القوات الجوية الإيطالية.

واعتباراً من العام المقبل، ستبدأ الرحلات الفضائية التجارية لشركة فيرجن، حيث تهدف إلى زيادة عدد الرحلات إلى حوالي 400 رحلة سنوياً من محطات فضائية مختلفة.

والاثنين، أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية (FAA)، موافقتها على قيام شركة "بلو أوريغين" بأول رحلة لها إلى الفضاء، حيث من المقرر أن يكون على متنها الرئيس التنفيذي السابق لشركة أمازون، جيف بيزوس.

وقالت وول ستريت جورنال إن كلاً من برانسون وبيزوس يعملان على توسيع نطاق الوصول إلي الفضاء إلى ما هو أبعد من الحكومات والبعثات البحثية، على الأقل لعدد قليل من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يمكنهم تحمل تكاليفها.

ومنذ مارس الماضي، تملك فيرجن بالفعل 600 حجز لرحلات فضائية مماثلة بمتوسط سعر يقدر 250 ألف دولار للرحلة الواحدة، فيما تقدر مجموعة "يو بي إس" الاستثمارية أن أسعار الرحلات سترتفع إلى ما بين 300 و400 ألف دولار للتذكرة الواحدة.

وأفاد كولجلازيير بأن إطلاق مبيعات التذاكر للرحلات الفضائية مجدداً سيكون في أواخر الصيف الحالي أو أوائل الخريف المقبل بحد أقصى.