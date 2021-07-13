سياسة
1 دقيقة قراءة
تركيا.. مؤشر الإنتاج الصناعي يزيد 40% في شهر مايو
وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك يقول إن مؤشر الإنتاج الصناعي خلال مايو/أيار المنصرم زاد بنسبة 40% على أساس سنوي. ويؤكد أن البنية التحتية الصناعية القوية في تركيا أثبتت مرة أخرى قدرتها على التعافي من الصدمات.
تركيا.. مؤشر الإنتاج الصناعي يزيد 40% في شهر مايو
يقول ورانك إن البنية التحتية الصناعية القوية في تركيا أثبتت مرة أخرى قدرتها على التعافي من الصدمات / AA
13 يوليو 2021

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك إن مؤشر الإنتاج الصناعي خلال مايو/أيار المنصرم زاد بنسبة 40% على أساس سنوي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها، الثلاثاء، قيّم فيها بيانات الإنتاج الصناعي المتعلقة بشهر مايو/أيار.

وأكد ورانك أن البنية التحتية الصناعية القوية في تركيا أثبتت مرة أخرى قدرتها على التعافي من الصدمات.

وذكر ورانك أن مؤشر الإنتاج الصناعي خلال مايو/أيار المنصرم زاد 40% على أساس سنوي و1.3 على أساس شهري.

وأضاف أن "هذا الأداء عزز توقعاتنا بشأن النمو المرتفع في الربع الثاني من عام 2021".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us