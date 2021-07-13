قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك إن مؤشر الإنتاج الصناعي خلال مايو/أيار المنصرم زاد بنسبة 40% على أساس سنوي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها، الثلاثاء، قيّم فيها بيانات الإنتاج الصناعي المتعلقة بشهر مايو/أيار.

وأكد ورانك أن البنية التحتية الصناعية القوية في تركيا أثبتت مرة أخرى قدرتها على التعافي من الصدمات.

وذكر ورانك أن مؤشر الإنتاج الصناعي خلال مايو/أيار المنصرم زاد 40% على أساس سنوي و1.3 على أساس شهري.

وأضاف أن "هذا الأداء عزز توقعاتنا بشأن النمو المرتفع في الربع الثاني من عام 2021".