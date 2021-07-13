سياسة
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وزير الدفاع التركي: تنظيم PKK الإرهابي لا يمثل الأكراد
أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الثلاثاء، أن تنظيم "PKK" الإرهابي لا يمثل الأكراد، وأنه يتعين على الجميع إدراك أنه لا فرق بينه وبين ذراعه السورية "YPG"، رغم محاولات بعض وسائل الإعلام الخارجية إظهار عكس ذلك.
وزير الدفاع التركي: تنظيم PKK الإرهابي لا يمثل الأكراد
أقار: تنظيم "PKK" الإرهابي لا يمثل الأكراد / AA
13 يوليو 2021

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن تنظيم "PKK" الإرهابي لا يمثل الأكراد، وأنه يتعين على الجميع إدراك أنه لا فرق بينه وبين ذراعه السورية "YPG".

جاء ذلك، الثلاثاء، في كلمة خلال مشاركته بندوة بكلية الإلهيات بجامعة مرمرة في إسطنبول، عن محاولة 15 تموز/يوليو الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016.

ولفت أقار إلى فصل 23 ألفاً و364 من القوات المسلحة حتى اليوم، في إطار مكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي الذي يقف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وأكد أن النجاحات التي حققها الجيش التركي سواء في العمليات داخل البلاد أو خارجها، أو المناورات الكبيرة المتزايدة، بعد محاولة 15 يوليو/تموز الانقلابية الفاشلة، تظهر أنه يزداد قوة كلما تطهر من عناصر تنظيم "غولن".

وتطرق أقار إلى عمليات المخلب التي ينفذها الجيش التركي ضد تنظيم "PKK" الإرهابي شمالي العراق، مؤكداً أنها متواصلة بزخم متصاعد بالتنسيق مع العراقيين.

وشدد على أن كفاح تركيا هو ضد الإرهاب والإرهابيين، وأنها ستواصل كفاحها حتى تحييد آخر إرهابي.

وأشار الوزير أقار إلى أن وسائل إعلام خارجية تحاول إظهار "YPG" على أنه تنظيم مختلف عن "PKK".

وأكد ضرورة أن يعي الجميع أنه لا فرق بين "YPG" و"PKK"، وأضاف: "القول بأن "YPG مختلف عن "PKK إنما استهزاء بعقولنا".

وشدد على أن تركيا لا تميز بين التنظيمات الإرهابية، وأنه مثلما لا يمثل داعش المسلمين، فإن "PKK" لا يمثل الأكراد، وعلى العالم بأسره إدراك ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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