أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الصيني شي جين بينغ، أهمية أن يعيش أتراك الأويغور في حرية وسلام في إطار حقوق المواطنة المتساوية.

وبحث الزعيمان خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، التطورات الإقليمية وسبل تطوير العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والصحة.

وأكد الرئيس أردوغان لنظيره الصيني أهمية أن يعيش أتراك الأويغور في رفاه وحرية وسلام ومساواة مثل باقي المواطنين.

وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وفي أغسطس/ آب 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريراً كشف وثائق حكومية صينية مسربة، احتوت تفاصيل قمع بكين لمليون مسلم من "الأويغور"، ومسلمين آخرين في معسكرات اعتقال بتركستان الشرقية.