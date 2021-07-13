سياسة
2 دقيقة قراءة
بسبب سوء معاملة "غالاطة سراي" في مطار أثينا.. تركيا تستدعي السفير اليوناني
وزارة الخارجية التركية، تستدعي الثلاثاء، السفير اليوناني في أنقرة، ميشيل كريستوس دياميسيس، احتجاجاً على سوء المعاملة التي لاقاها فريق "غالاطة سراي" لكرة القدم في مطار أثينا.
بسبب سوء معاملة "غالاطة سراي" في مطار أثينا.. تركيا تستدعي السفير اليوناني
فريق "غالاطة سراي" يعود إلى تركيا إثر رفض السلطات اليونانية اختبارات PCR الخاصة بفيروس كورونا / AA
13 يوليو 2021

استدعت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، السفير اليوناني في أنقرة، ميشيل كريستوس دياميسيس، احتجاجاً على سوء المعاملة التي تعرّض لها فريق "غالاطة سراي" لكرة القدم في مطار أثينا.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية، لوكالة الأناضول، إنه جرى استدعاء السفير اليوناني للاحتجاج بشدة على المعاملة السيئة مع فريق "غالاطة سراي"، مساء الاثنين، لدى وصوله مطار أثينا، من أجل خوض مباراة ودية مع فريق "أولمبياكوس" اليوناني.

وسلمت الخارجية مذكرة احتجاج للسفير اليوناني، وصفت فيها هذه المعاملة بأنها "غير قانونية، وتتسم بالتمييز، وبعيدة عن علاقات الصداقة".

كما دعت، السلطات اليونانية إلى عدم التصرف بطريقة مماثلة مع الفرق الرياضية التركية التي ستزور اليونان في المستقبل.

ومساء الاثنين، عاد فريق "غالاطة سراي"، من اليونان إثر رفض سلطات البلاد اختبارات PCR الخاصة بفيروس كورونا، والتعامل السيئ مع الفريق.

وطلبت السلطات اليونانية من لاعبي النادي الذين أنهوا إجراءات جواز السفر النزول من الحافلة وإجراء الاختبارات مرة أخرى رغم وجود بروتوكول الاعتراف باختبارات كورونا بين البلدين.

وذكر بيان النادي، أنه وبعد الانتظار مدة ساعتين تقريباً في المطار، دون التوصل إلى حل للمشكلة قرر الفريق البدء بإجراءات العودة إلى إسطنبول.

من جهته أوضح مدير غالاطة سراي فاتح تيريم ما جرى في مطار أثينا قائلاً: "أجرينا اختبارات كورونا جميعاً قبل 24 ساعة. ذهبنا جميعاً ومعنا وثائق تثبت إجراءنا الاختبار". وأضاف: "وفقاً للاتفاق بين البلدين، يقبل الطرفان نتائج اختبارات الآخر، إلا أنهم طلبوا إجراء الاختبار مرة أخرى وبشكل عشوائي". وأكد تيريم أن التعامل مع الفريق كان قاسياً للغاية وغير محترم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us