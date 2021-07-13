أصيب رئيس البرلمان التونسي، رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بفيروس كورونا.

وأفادت الصفحة الموثقة للغنوشي على "فيسبوك"، الثلاثاء، بأنه "تأكدت إصابة رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) راشد الغنوشي، بفيروس كورونا".

ووفق نص البيان، فإن "الغنّوشي سيواصل القيام بأعماله عن بُعد وفقاً للإجراءات الاستثنائية مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة كافة واحترام البروتوكول الصحي"، دون تفاصيل.

يذكر أن الغنوشي تلقّى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا في أبريل/نيسان الماضي، بمركز التلقيح العمومي بأريانة شمال العاصمَة، بعد أن تلقى الجرعة الأولى قبلها بأسبوعين.

ووجه الغنوشي حينها، نداءً إلى كل التونسيين لضرورة التسجيل في منظومة "إيفاكس" من أجل الحصول على التلقيح.

وكان الغنوشي قد نبّه "من خطورة الوضع الصحي والموجة الثالثة التي أكدت اللجنة العلمية خطورتها والتي تستوجب يقظة الجميع والتزامهم بالتدابير الوقائية كما ترحّم على أرواح المفقودين متمنياً الشفاء للمرضى والمصابين بالفيروس".

وتشهد تونس تزايداً ملحوظاً في إصابات كورونا، والجمعة الماضية، قالت وزارة الصحة إن البلاد تشهد "موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا" في معظم الولايات، مع ارتفاع في معدل الإصابات والوفيات.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بتونس 501 ألف و923؛ منها 16 ألفاً و494 وفاة، و400 ألف و378 حالة تعاف.