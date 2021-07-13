سياسة
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قرار أممي  يدين استخدام نظام الأسد الاختفاء القسري ضد المعارضين
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يصدر قراراً يدعو إلى تحقيق العدالة لعشرات الآلاف ممن فُقدوا خلال النزاع المستمر منذ عشر سنوات في سوريا. وحصل القرار على تأييد دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، فيما عارضته دول بينها روسيا والصين.
قرار أممي  يدين استخدام نظام الأسد الاختفاء القسري ضد المعارضين
يدين القرار الذي استنكرته سوريا بشدة استمرار استخدام الاختفاء القسري أو غير الطوعي من قبل نظام الأسد / AP
13 يوليو 2021

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء قراراً يدعو إلى تحقيق العدالة لعشرات الآلاف ممن فُقدوا خلال النزاع المستمر منذ عشر سنوات في سوريا.

اتخذ القرار الذي اقترحته على وجه الخصوص دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأغلبية 26 صوتاً فيما عارضته ست دول بينها روسيا والصين وامتنعت 15 عن التصويت.

اعتمد مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف العديد من القرارات بشأن الفظائع التي ارتُكبت في سوريا. ولكن القرار الجديد يتعلق بشكل خاص بمصير ضحايا الاختفاء القسري.

قال السفير البريطاني سايمون مانلي أثناء عرضه النص "من غير المبرر بكل بساطة أنني فيما أتحدث ما زال عشرات الآلاف من الأشخاص ضحايا للاختفاء القسري من قبل النظام السوري وهو نظام لديه الوسائل البيروقراطية لتوفير المعلومات عن هؤلاء المفقودين والوسائل الكفيلة بوضع حد لمعاناة أسرهم وأقاربهم، لكنه يختار عدم استخدام هذه الوسائل".

وأضاف: "هذا عمل متعمد يتسم بقسوة لا توصف".

يدين القرار الذي استنكرته سوريا "بشدة استمرار استخدام الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت بشكل مستمر في هذا السياق ولا سيما من قبل النظام السوري".

ويستذكر القرار على وجه الخصوص الملاحظات الأخيرة للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن سوريا "بأن قوات الأمن السورية تسببت عمداً في عمليات اختفاء قسري واسعة النطاق على مدار العقد لنشر الخوف وإسكات المعارضة ومعاقبة المعارضين وأن عشرات الآلاف من الرجال والنساء والفتيان والفتيات المحتجزين من قبل النظام السوري ما زالوا ضحايا للاختفاء القسري".

ويعرب القرار عن أسفه "لأن مصير عشرات الآلاف من الضحايا الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري من قبل النظام، وبدرجة أقل." من جانب الجماعات المسلحة الأخرى "ما زال مجهولاً إلى حد كبير".

ويشدد على ضرورة تحديد المسؤولية عن الفظائع المرتكبة في سوريا وهو أمر "لا غنى عنه في سياق مفاوضات السلام وعملية توطيد السلام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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