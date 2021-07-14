سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 14 يوليو/تموز 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 14 يوليو/تموز 2021
أردوغان يؤكد لنظيره الصيني أهمية أن يعيش أتراك الأويغور في رفاه وحرية مثل باقي المواطنين / Reuters
14 يوليو 2021

أهم الأحداث:

أردوغان يؤكد لنظيره الصيني أهمية تمتع الأتراك الأويغور بحقوقهم، وبايدن يعين سناتوراً جمهورياً سابقاً سفيراً لدى تركيا.

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أردوغان يؤكد لنظيره الصيني أهمية تمتع الأتراك الأويغور بحقوقهم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الصيني شي جين بينغ، أهمية أن يعيش أتراك الأويغور في حرية وسلام في إطار حقوق المواطنة المتساوية. [TRT عربي]

وبحث الزعيمان خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، التطورات الإقليمية وسبل تطوير العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والصحة. [TRT عربي]

وأكد الرئيس أردوغان لنظيره الصيني أهمية أن يعيش أتراك الأويغور في رفاه وحرية وسلام ومساواة مثل باقي المواطنين. [TRT عربي]

بايدن يعين السناتور الجمهوري السابق جيف فليك سفيراً في تركيا

أعلن جيف فليك، السناتور الأمريكي السابق وأحد أكثر الجمهوريين انتقاداً للرئيس السابق دونالد ترمب، الثلاثاء، أنّ الرئيس الديمقراطي جو بايدن عيّنه سفيراً للولايات المتّحدة في تركيا. [TRT عربي]

وفي تدوينة أعلن فيها عن هذا التعيين الذي لا يزال بحاجة إلى المصادقة عليه في مجلس الشيوخ، قال فليك: إنّه "بهذا التعيين، تجدّد إدارة بايدن التأكيد على أفضل تقليد للسياسة الخارجية والدبلوماسية الأمريكية، ألا وهو المبدأ القائل إنّ السياسات الحزبية يجب أن تقف عند حدود البلاد". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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