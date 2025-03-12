جاء ذلك في منشور على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، حول الاجتماع الذي عُقد بمدينة جدة السعودية بين وفدين أوكراني وأمريكي.

وتطرق سيبيها إلى أهمية مقترح وقف إطلاق النار، قائلاً: "لماذا يعد وقف إطلاق نار مؤقت كهذا مهماً؟ لأن الأمر لا يتعلق بصراع متجمد على الإطلاق، فهذا جهد يمهد الطريق لنهاية عادلة للحرب".

وأكد سيبيها أن وقف إطلاق النار المؤقت سيدخل حيز التنفيذ حال وافقت عليه روسيا.

وأمس الثلاثاء، شهدت مدينة جدة السعودية انطلاق محادثات أمريكية-أوكرانية لبحث التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو، وذلك برئاسة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الأوكراني أندريه سيبيها.

وعقبها، أعلن الإعلام السعودي الرسمي موافقة أوكرانيا على مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مع روسيا يستمر لمدة شهر.

وتشن روسيا، منذ 24 فبراير/شباط 2022، هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتقول إن خطط كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، تهدد الأمن القومي الروسي.