سياسة
2 دقيقة قراءة
خطوة إلى الوراء؟.. ماكرون يعلن نهاية عملية "برخان" الربع الأول من 2022
كشف الرئيس الفرنسي أنّ عملية "برخان" العسكرية الفرنسية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والتي يشارك فيها اليوم أكثر من خمسة آلاف عسكري، ستنتهي في "الربع الأول من 2022".
خطوة إلى الوراء؟.. ماكرون يعلن نهاية عملية "برخان" الربع الأول من 2022
 ماكرون في خطابه السنوي إلى العسكريين عشية العيد الوطني قال: إنّه "في الربع الأول من عام 2022 سنضع حدّاً لعملية برخان" / AP
14 يوليو 2021

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أنّ عملية "برخان" العسكرية الفرنسية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والتي يشارك فيها اليوم أكثر من خمسة آلاف عسكري، ستنتهي في "الربع الأول من 2022".

وقال ماكرون في خطابه السنوي للعسكريين عشية العيد الوطني: إنّه "في الربع الأول من عام 2022 سنضع حدّاً لعملية برخان"، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّ إنهاء هذه العملية المستمرّة منذ 2014 لا يعني تخلّي بلاده عن دورها في هذه المنطقة.

ونوّه الرئيس الفرنسي بالدور الذي قامت به قواته في دحر الإرهابيين في منطقة الساحل.

وقال: إنّ "الجيش الفرنسي وعملية برخان هما اللّذان منعا في السنوات الأخيرة تأسيس خلافة في منطقة الساحل".

وكان ماكرون أعلن الجمعة في أعقاب قمّة مع قادة مجموعة دول الساحل الخمس أنّ بلاده ستبدأ بحلول نهاية العام بسحب قواتها المنتشرة في أقصى شمال مالي، وتركيز جهودها جنوباً حيث تواصل الجماعات الإرهابية "نشر التهديد".

وأوضح الرئيس الفرنسي يومها أنّ إغلاق قواعد برخان في شمال مالي سيبدأ في "النصف الثاني من عام 2021"، في حين ستغلق المواقع العسكرية في كيدال وتيساليت وتمبوكتو "بحلول بداية عام 2022".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us