سياسة
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لتحقيق أغراض أخرى.. ألمانيا تعترض على توزيع روسيا والصين لقاحات كورونا
قال وزير الخارجية الألماني في تصريح صحفي، إن موسكو وبكين قد وزعتا على نطاق واسع مساعداتهما للدول الأخرى لمكافحة تفشي وباء كورونا، زاعماً أن ذلك يجري"بالتوازي مع سعيهما لتحقيق أهداف أخرى".
لتحقيق أغراض أخرى.. ألمانيا تعترض على توزيع روسيا والصين لقاحات كورونا
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ينتقد توزيع روسيا والصين لقاحات كورونا على دول أخرى / AP
14 يوليو 2021

اعترض وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، على توزيع روسيا والصين اللقاحات ضد فيروس كورونا لبعض الدول.

وقال ماس في تصريح صحفي، إن موسكو وبكين قد وزعتا على نطاق واسع مساعداتهما للدول الأخرى لمكافحة تفشي وباء كورونا، زاعماً أن ذلك يجري"بالتوازي مع سعيهما لتحقيق أهداف أخرى".

وأضاف ماس: أنه "يجب منع مثل هذا السلوك، وليس فقط الاكتفاء بنقده، وذلك من خلال توفير بديل للدول المتضررة".

وأوضح أنه "إذا تم توفير اللقاحات لأكبر عدد ممكن من الدول والمناطق، فلن تتمكن روسيا والصين من زيادة نفوذهما من خلال توفير اللقاحات"، بحسب زعمه.

ووفقاً لتصريحات مسؤولين صينيين تتبرع بكين بلقاحات فيروس كورونا لنحو 40 دولة إفريقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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