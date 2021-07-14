افتتحت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، سفارتها في تل أبيب، بحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

وقص سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد الخاجة والرئيس الإسرائيلي شريط الافتتاح خلال مراسم تدشين السفارة.

وقال الخاجة، في كلمة ألقاها خلال مراسم الافتتاح: "هذه السفارة لن تكون فقط مقراً للدبلوماسيين، بل كأساس لمهمتنا، لبناء العلاقات بيننا وتعزيز الشراكة والحوار".

بدوره، قال الرئيس الإسرائيلي في كلمته إن رؤية علم الإمارات في سماء تل أبيب "كان سيبدو وكأنه حلم بعيد المنال في الماضي، اليوم أصبح حقيقة واقعة".

وأضاف هرتسوغ إن افتتاح السفارة خطوة مهمة للشرق الأوسط بأكمله، وليس فقط للعلاقات الإسرائيلية الإماراتية.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوعين من افتتاح إسرائيل سفارة وقنصلية لها في الإمارات.

ووقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية تطبيع في سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

من جانبها أدانت حركة الجهاد الإسلامي، الأربعاء، افتتاح الإمارات سفارتها في إسرائيل.

وقال طارق سلمي، المتحدث باسم الحركة، في بيان وصل إلى الأناضول: "سيسجل التاريخ أنه في الوقت الذي تتسارع فيه جرائم الاحتلال في القدس وهدم المنازل واقتحام المسجد الأقصى، كان حكام الإمارات يفتتحون سفارة لهم لدى الاحتلال".

وتابع: "ربما كانت هذه السفارة قد أقيمت على أنقاض منزل أو أرض لعائلة فلسطينية هجرت أو أبيدت خلال نكبة العام 1948".

وأضاف أن التطبيع والتحالف مع إسرائيل سيبقيان "خيانة وجريمة مهما كانت المبررات، ومهما حاول المطبّعون لي عنق الحقيقة".