سياسة
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تركيا تخصص 2.1 مليار دولار لأنشطة البحث العلمي في 2021
أعلنت هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء، تخصيص الحكومة مبلغ 2.1 مليار دولار، من الميزانية، لإنفاقه على أنشطة البحث والتطوير العلمي، حتى نهاية العام الجاري.
تركيا تخصص 2.1 مليار دولار لأنشطة البحث العلمي في 2021
 نفقات الحكومة على البحث والتطوير بلغت 1.7 مليار دولار / Reuters
14 يوليو 2021

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء، تخصيص الحكومة مبلغ 2.1 مليار دولار، من الميزانية، لإنفاقه على أنشطة البحث والتطوير العلمي، حتى نهاية العام الجاري.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن 44.6 في المئة من المبلغ المذكور، ستخصص للجامعات وتنمية المعرفة العامة.

وأوضح البيان أن نفقات الحكومة على البحث والتطوير بلغت 1.7 مليار دولار في 2020، وهو ما يعادل 0.28 بالمئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

في حين بلغ إجمالي التخفيضات والاستثناءات الضريبية لأنشطة البحث والتطوير 8 مليارات و334 مليون ليرة (الدولار يساوي 8.64 ليرات) في العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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