دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري الأربعاء، الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة العليا لبلدهم بمنأى عن أي مصالح ضيقة.

جاء ذلك في لقاء جمع شكري برئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الذي يزور مصر، وذلك في قصر التحرير بالعاصمة القاهرة، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأكد شكري وفق البيان "دعم مصر للبنان الشقيق للخروج من الوضع الحالي".

كما شدد على "ضرورة تغليب كافة الأطراف اللبنانية ل لمصلحة العليا للبنان بمنأى عن أي مصالح ضيقة".

والأربعاء، بدأ الحريري زيارة للقاهرة هي الثانية خلال العام الجاري، للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين، لبحث آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، حسب بيان صدر عن مكتب الحريري.

وفي وقت سابق الأربعاء أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن أمله "بأن يحمل لقاؤه مع الحريري عقب عودته من القاهرة اليوم مؤشرات إيجابية بشأن تشكيل الحكومة" وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وجراء خلافات بين عون والحريري، يعجز لبنان منذ 9 أشهر عن تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.

ومنذ أواخر 2019 يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، أدت إلى انهيار مالي وتدهور القدرة الشرائية لمعظم سكانه، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية وغلاء في أسعار السلع الغذائية.