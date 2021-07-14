شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، على أن بلاده ستتعقب تنظيم كولن الإرهابي حتى آخر عنصر منتسب إليه.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي أمام كتلة حزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان.

وقال أردوغان: "سنتعقب تنظيم كولن حتى آخر عنصر كما نفعل مع باقي التنظيمات الإرهابية".

وأكد أن بلاده لن تسمح لأي شخص باستغلال الشعب التركي تحت عباءة الدين.

وفي 15 يوليو/تموز 2016، شهدت تركيا محاولة انقلابية فاشلة نفّذَتها مجموعة عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم كولن الإرهابي.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، مما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وأفشل مخططهم.

وفي سياق آخر شدّد أردوغان على أنّ "العدالة والتنمية" لم يكن حزباً أو تياراً يطرق باب المواطنين قُبيل الانتخابات، ولن يكون كذلك على الإطلاق.

ودعا الرئيس التركي نواب حزبه إلى مزيد من التواصل مع أبناء الشعب التركي وإطلاعهم على المشاريع التي نفّذها الحزب، من أجل عدم إفساح المجال أمام الأكاذيب والافتراءات.