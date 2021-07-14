أعلنت حركة "طالبان"، الأربعاء، سيطرتها على معبر حدودي رئيسي مع باكستان، في ولاية قندهار جنوبي أفغانستان.

ونشرت حسابات مؤيدة لـ"طالبان" على منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لمسلحي الحركة وهم يُسيّرون دوريات في نقطة العبور الرئيسية دون أي دلالات على وجود قوات أمن أفغانية أو مسافرين.

وقال المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد، إن مسلحي الحركة "سيطروا على بلدة فيش المشهورة والمهمة في مقاطعة بولداك، بولاية قندهار".

وأضاف أنه بذلك أصبح الطريق المهم والجمارك بين بولداك وشامان (في الجانب الباكستاني) تحت سيطرة المجاهدين أيضاً.

وأوضح أن "الإمارة الإسلامية (في إشارة لطالبان) تطمئن جميع التجار والمقيمين في البلدة بأنه سيجري تشديد الأمن لديهم".

بدورها، أغلقت باكستان، اليوم، حدود شامان مع أفغانستان بعد أن استولت "طالبان" على نقطة العبور الرئيسية إلى إقليم قندهار.

وقال عارف خان، مسؤول محلي باكستاني، إن سلطات بلاده أغلقت المعبر الحدودي أمام التجارة والمسافرين بعد سيطرة "طالبان" على الجانب الأفغاني من نقطة العبور.

وأضاف المسؤول الباكستاني، لوكالة الأناضول، أن الحدود أغلقت مؤقتاً بسبب تبادل إطلاق النار بين القوات الأفغانية و"طالبان".