سياسة
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مكونة من 24 وزيراً غير حزبيين.. الحريري يقدم لعون تشكيلته الحكومية
قدم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، لرئيس البلاد، تشكيلة حكومية من 24 وزيراً اختصاصياً لا ينتمون إلى أحزاب سياسية.
مكونة من 24 وزيراً غير حزبيين.. الحريري يقدم لعون تشكيلته الحكومية
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري / AP
14 يوليو 2021

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، الأربعاء، إنه قدم لرئيس البلاد، ميشال عون، تشكيلة حكومية من 24 وزيراً اختصاصياً لا ينتمون إلى أحزاب سياسية، حسب المبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس مجلس النواب، نبيه بري.

وعقب لقائه عون، في قصر الرئاسة شرقي العاصمة بيروت، أضاف الحريري، خلال مؤتمر صحفي، أن "هذه الحكومة بالنسبة لي قادرة على وقف الانهيار في البلد".

وتابع :"تمنيت على الرئيس عون الإجابة غداً حتى نبني على الأمر مقتضاه".

وأضاف: "لقد مرت تسعة أشهر على محاولات تشكيل الحكومة، والآن جاء وقت الحقيقة وبإذن الله غداً سنعرف"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

ولبنان بلا حكومة منذ استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار الرابع من اغسطس/ آب في مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وتسبب في إصابة الآلاف ودمر أحياء بأكملها في وسط العاصمة.

ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الركود في التاريخ المعاصر. ودفعت الأزمة المالية أكثر من نصف السكان إلى الفقر، وشهدت تراجع قيمة العملة بأكثر من 90% خلال نحو عامين، كما ساهمت الأزمة السياسية في تدهور الأوضاع.

والتقى الحريري بالرئيس عون فور عودة رئيس الوزراء المكلف من زيارة إلى القا هرة، حيث التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين كبار آخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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