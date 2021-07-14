ينتشر متحور جديد من فيروس كورونا في حوالي 29 دولة حول العالم يُعرف باسم "لامبادا"، وذلك تزامناً مع الانتشار السريع للمتحورة "دلتا"، وفق ما أفادت به منظمة الصحة العالمية.

وتوفي بالسلالة الجديدة 596 شخصاً من كل مئة ألف من سكان دولة بيرو التي تقع في غرب أمريكا الجنوبية.

فيما سجلت المجر 307 حالات وفاة لكل مئة ألف شخص، بـ "لامبادا"، وفق موقع "ساينس أليرت".

وفي بريطانيا سجلت البلاد ثماني حالات مؤكدة من متحور "لامبادا"، يرتبط معظمها بالسفر إلى الخارج.

وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، دعت منظمة الصحة العالمية، العالم إلى توجيه أنظاره إلى متحور "لامبادا".

ويلفت موقع "ساينس أليرت"، إلى وجوب الاهتمام إلى الخطر الذي ربما يشكله متحور لامبادا الجديد، خصوصاً أن له قابليه سريعة للانتشار، كما أن أعراضه تظهر قوية على المريض، فضلاً عن قدرته على التهرب من المناعة من العدوى أو مكافحته للقاحات السابقة. إذ يقول العديد من العلماء إن لامبادا يحتوي على "توليفة غير عادية" من الطفرات والتي قد تجعله أكثر قابلية للانتقال، حسب الموقع.

وحتى الآن لا يوجد دراسات حول المتحور الجديد إلا أن دراسة أولية أجرتها كلية غروسمان للطب في جامعة نيويورك، كشفت أن الأجسام المضادة التي يتركها لقاحا فايزر وموديرنا، أقل بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بما ينتجه اللقاحان أمام الفيروس الأصلي.