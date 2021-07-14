سياسة
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في الذكرى الخامسة.. الأحزاب التركية تجدد إدانتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة
حذرت الكتل الحزبية في البرلمان التركي من أنشطة تنظيم "كولن" الإرهابي، وجددت إدانتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة يوم 15 يوليو/تموز 2016.
في الذكرى الخامسة.. الأحزاب التركية تجدد إدانتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة
الكتل الحزبية في البرلمان التركي تجدد إدانتها للانقلاب الفاشل يوم 15 يوليو/ تموز 2016 / AP
14 يوليو 2021

جدّدت الكتل الحزبية في البرلمان التركي إدانتها للانقلاب الفاشل يوم 15 يوليو/تموز 2016 محذرة من أنشطة تنظيم "كولن" الإرهابي.

جاء ذلك في كلمات ألقاها نواب رؤساء الكتل خلال جلسة أقيمت الأربعاء بالجمعية العامة للبرلمان التركي، تطرقوا فيها إلى الذكرى السنوية الـ5 لمحاولة الانقلاب الفاشلة.

وقال نائب رئيس كتلة حزب "العدالة والتنمية" بولنت توران، إن إرادة الشعب أحبطت محاولة الانقلاب التي نفذها عناصر تنظيم "كولن" الإرهابي.

وأشار توران إلى أن البرلمان التركي قاوم "خيانة القرن".

بدوره وجه نائب رئيس كتلة حزب "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزل، التحية إلى جميع النواب الذين تضامنوا ليلة الانقلاب بعد أن تعرض البرلمان للهجوم.

من جهته قال نائب رئيس كتلة حزب "الحركة القومية" أركان أقجاي، إن عملاء "كولن" حاولوا احتلال تركيا ليلة 15 يوليو ولكنهم تعرضوا للهزيمة.

وعبرت نائبة رئيس كتلة حزب "الشعوب الديمقراطي" مرال دانيش بيشطاش أيضاً عن إدانتها لمحاولة الانقلاب، مؤكدة معارضة حزبها لجميع الانقلابات.

أمّا نائب رئيس كتلة حزب "إيي" لطفي توركان، فأكّد أن محاولة الانقلاب شكلت اعتداء على سيادة الدولة والشعب والنظام الدستوري في تركيا.

وفي 15 يوليو/تموز 2016، شهدت تركيا محاولة انقلابية فاشلة نفذتها مجموعة عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "كولن" الإرهابي.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وأُفشل مخططهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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