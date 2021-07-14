سياسة
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بعد زيارتهم عائلة أسير.. الاحتلال يعتقل 45 طالباً فلسطينياً من جامعة بيرزيت
اعتقلت قوة خاصة من المستعربين الإسرائيليين 45 طالباً من جامعة بيرزيت، بعد زيارتهم لعائلة الأسير منتصر شلبي في ترمسعيا شمال رام الله.
بعد زيارتهم عائلة أسير.. الاحتلال يعتقل 45 طالباً فلسطينياً من جامعة بيرزيت
طلاب فلسطينيين أمام منزل الأسير منتصر شلبي
14 يوليو 2021

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي 45 طالباً من جامعة بيرزيت، الأربعاء، قبل أن تعتقلهم جميهم، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

واعتقلت القوة الإسرائيلية الخاصة مجموعة من طلبة جامعة بيرزيت خلال زيارة للكتلة الإسلامية لعائلة الأسير منتصر شلبي في ترمسعيا شمال رام الله.

وقال إسماعيل البرغوثي، منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، لشبكة قدس، إن قوة خاصة من المستعربين كانوا يستقلون مركبتين تجاريتين، اعترضت طريق الطلاب بعد الزيارة واحتجزتهم على مدخل بلدة ترمسعيا، وجرى اعتقالهم ونقلهم إلى جهة غير معلومة.

وأكد البرغوثي، أن الطلبة الذين اعتُقلوا من مختلف الأطر الطلابية.

وفجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير الفلسطيني منتصر شلبي في بلدة ترمسعيا بين مدينتي نابلس ورام الله وسط الضفة الغربية، قبل أسبوع، وذلك بعد ساعات من مداهمته ومحاصرته، فيما قالت السفارة الأمريكية بالقدس إنه لا ينبغي هدم منزل أسرة بأكملها بذريعة تصرفات فرد منها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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