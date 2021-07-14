سياسة
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وزير الدفاع الروسي: جربنا أكثر من 320 نوعاً من السلاح في سوريا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يقول إن جيش بلاده جرب أكثر من 320 نوع سلاح مختلفاً خلال عملياته في سوريا. كما أكد أن شركة "روست فيرتول" الروسية لصناعة المروحيات، طورت إحدى مروحياتها نتيجة العمليات العسكرية في سوريا.
وزير الدفاع الروسي: جربنا أكثر من 320 نوعاً من السلاح في سوريا
وزير الدفاع الروسي يقول إن جيش بلاده جرب أكثر من 320 نوعاً مختلفاً من السلاح بفضل العمليات العسكرية في سوريا / AA
14 يوليو 2021

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن جيش بلاده جرب أكثر من 320 نوعاً مختلفاً من السلاح خلال عملياته في سوريا.

وأضاف في كلمة له، الأربعاء، في شركة "روست فيرتول" الروسية لصناعة المروحيات، أن الأخيرة طورت إحدى مروحياتها نتيجة العمليات العسكرية في سوريا.

وأوضح أنه وبفضل العمليات العسكرية في سوريا، جرّب الجيش الروسي أكثر من 320 نوعاً مختلفاً من السلاح، ويشمل ذلك المروحيات.

وشدد على أن نسبة الأسلحة والمعدات الحديثة لدى الجيش الروسي، تصل إلى 70%، لافتاً إلى أن هذه النسبة من بين الأعلى مقارنة بباقي جيوش العالم.

وتدخلت روسيا في الحرب السورية إلى جانب قوات النظام أواخر سبتمبر/أيلول 2015، وساعدت نظام الأسد على البقاء رغم الآثار المدمرة التي تركها التدخل الروسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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