سياسة
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وزير التجارة التركي: نتطلع إلى تحديث الاتفاقية الجمركية مع الاتحاد الأوروبي
وزير التجارة التركي محمد موش، يعرب عن تطلعات بلاده إلى تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي. لما يخدم مصلحة كل من تركيا والاتحاد.
وزير التجارة التركي: نتطلع إلى تحديث الاتفاقية الجمركية مع الاتحاد الأوروبي
وزير التجارة التركي محمد موش يتوقع وصول حجم التجارة مع ألمانيا إلى 50 مليار دولار خلال وقت قصير / AA
14 يوليو 2021

قال وزير التجارة التركي محمد موش، إن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي يخدم مصلحة كلٍّ من تركيا والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، لوكالة الأناضول وشبكة التلفزيون التركي، عقب لقائه وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير، على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة برلين.

وأشار إلى أنه تناول مع الوزير الألماني العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واصفاً اللقاء بالمثمر، معرباً عن توقعاته في وصول حجم التجارة إلى 50 مليار دولار خلال وقت قصير.

قال إنه أطلع ألتماير على تطلعات بلاده من الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار، مثل تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي.

وأردف أنه ناقش مع الوزير الألماني أن تحديث الاتفاقية سيعود بالفائدة على تركيا والاتحاد الأوروبي في آن واحد، وأن التأخر في ذلك لن يحقق مصلحة الجانبين.

ولفت إلى موقف الوزير الألماني الإيجابي من تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد.

وأعرب عن توقعه أن يبلغ حجم التجارة بين تركيا والاتحاد الأوروبي أكثر من 150 مليار دولار، وتسجيل مستويات أعلى بكثير مع تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي.

ودخلت اتفاقية الاتحاد الجمركي المعمول بها حالياً بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الأول 1996، أي منذ قرابة ربع قرن.

وبموجب الاتفاقية جرى إلغاء الرسوم الجمركية في تجارة السلع الصناعية وجرى إلغاء تقييد كميات البضائع وبدأ تطبيق تعريفة جمركية مشتركة للدول الخارجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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