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الأحزابالتركية تجددإدانتهالمحاولةالانقلابالفاشلة، وروسيا تعترف أنها جربت أكثر من 320 نوعاً من السلاح في سوريا.

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في الذكرى الخامسة.. الأحزاب التركية تجدد إدانتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة

جدّدت الكتل الحزبية في البرلمان التركي إدانتها للانقلاب الفاشل يوم 15 يوليو/تموز ،2016 محذرة من أنشطة تنظيم "كولن" الإرهابي. [TRTعربي]

وقال نائب رئيس كتلة حزب "العدالة والتنمية" بولنت توران، إن إرادة الشعب أحبطت محاولة الانقلاب التي نفذها عناصر تنظيم "كولن" الإرهابي. [TRTعربي]

وزير الدفاع الروسي: جربنا أكثر من 320 نوعاً من السلاح في سوريا

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن جيش بلاده جرب أكثر من 320 نوعاً مختلفاً من السلاح خلال عملياته في سوريا. [TRT عربي]

وأوضح أنه وبفضل العمليات العسكرية في سوريا، جرّب الجيش الروسي أكثر من 320 نوعاً مختلفاً من السلاح، ويشمل ذلك المروحيات. [TRT عربي]

وشدد على أن نسبة الأسلحة والمعدات الحديثة لدى الجيش الروسي تصل إلى 70%، لافتاً إلى أن هذه النسبة من بين الأعلى مقارنة بباقي جيوش العالم. [TRT عربي]