سياسة
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مقاتلات روسية تبعد 3 قاذفات أمريكية عن حدود روسيا.. ما القصة؟
ذكر بيان لمركز إدارة الدفاع الوطني الروسي أن 4 مقاتلات من طراز "ميغ-31" و"سو-35"، رافقت ثلاث قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز B-52H، عند اقترابها من حدود روسيا فوق بحر بيرينغ، مؤكداً أن المقاتلات لم تسمح  بحدوث أي انتهاك لحدود روسيا.
مقاتلات روسية تبعد 3 قاذفات أمريكية عن حدود روسيا.. ما القصة؟
بعد انعطاف الطائرات الأمريكية وابتعادها عن الحدود، هبطت المقاتلات الروسية في قواعدها
15 يوليو 2021

قال مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي، إن 4 مقاتلات من طراز "ميغ-31" و"سو-35" رافقت ثلاث قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز B-52H، عند اقترابها من حدود روسيا فوق بحر بيرينغ.

وأضاف المركز في بيانه: "لم تسمح المقاتلات بحدوث أي انتهاك لحدود الدولة الروسية".

وذكر البيان أنه بعد انعطاف الطائرات الأمريكية وابتعادها عن الحدود، هبطت المقاتلات الروسية بأمان في قواعدها.

وشدد البيان على أن المقاتلات الروسية نفذت مهمتها، بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية.

وأشار المركز إلى أن نشاط طائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة الأجنبية ازداد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، بالقرب من الحدود الروسية.

مصدر:TRT عربي
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