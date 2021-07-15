قال مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي، إن 4 مقاتلات من طراز "ميغ-31" و"سو-35" رافقت ثلاث قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز B-52H، عند اقترابها من حدود روسيا فوق بحر بيرينغ.

وأضاف المركز في بيانه: "لم تسمح المقاتلات بحدوث أي انتهاك لحدود الدولة الروسية".

وذكر البيان أنه بعد انعطاف الطائرات الأمريكية وابتعادها عن الحدود، هبطت المقاتلات الروسية بأمان في قواعدها.

وشدد البيان على أن المقاتلات الروسية نفذت مهمتها، بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية.

وأشار المركز إلى أن نشاط طائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة الأجنبية ازداد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، بالقرب من الحدود الروسية.